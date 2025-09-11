為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    苗縣馬那邦山觀光產業文化體驗活動9/13登場 淨山體驗客家美食

    苗栗縣馬那邦山觀光產業文化體驗活動，9月13日在楓葉民宿地圖登場，有山水畫作展示交流等活動。（王豐巽提供）

    

    2025/09/11 11:47

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕每年入秋以後，也是苗栗縣大湖草莓農要進入農忙的時節，下苗準備栽培出最優質草莓，供遊客採摘；苗栗縣馬那邦觀光休閒農業園區發展協會13日上午在楓葉地圖民宿舉辦「馬那邦山觀光產業文化體驗活動」，安排健行淨山、農特產品展售、山水畫作展示交流，邀請地方耆老展廚藝，料理客家美食供遊客品嘗，每人報名費300元，並可獲在地鮮果一盒，邀請鄉親一起來親近大自然、嘗美食。

    苗栗縣馬那邦觀光休閒農業園區發展協會理事長王豊巽指出，大湖鄉東興村及馬那邦山一年四季都生產蔬菜、草莓、芭樂及高接梨等水果，除供應鮮果，農民秉持客家傳統醃製、乾燥做成健康美食，提供遊客自由採購。

    近年來該會都會舉辦相關活動，行銷馬那邦山好山好水及優質農特產品，13日上午9點30起楓葉地圖民宿舉辦健行淨山、農特產品展售、客家傳統美食交流及品嘗、山水畫作展示交流等活動，並邀請地方耆老現場展廚藝，料理創意美食給與會來賓品嘗。每人報名費300元，還可地到一箱紅心芭樂，邀請遊客一起來感受馬那邦山周邊山林之美及在地客家風情。報名電話：037-990222。

