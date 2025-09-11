遊客為拍美照攀爬武嶺岩壁 花蓮太管處：將依法告發

太魯閣國家公園管理處昨在網路接獲檢舉，發現有網友上傳照片，1名穿藍色上衣的女性遊客在合歡山武嶺亭周邊翻越護欄、攀爬陡峭岩壁拍照。（翻攝爆料公社，太管處提供）

2025/09/11 11:46

〔記者王錦義／花蓮報導〕太魯閣國家公園管理處昨在網路接獲檢舉，發現有網友上傳照片，1名穿藍色上衣的女性遊客在合歡山武嶺亭周邊翻越護欄、攀爬陡峭岩壁拍照。太管處今指出，隨即通報保七總隊第九大隊調閱周邊監視器畫面，以釐清身分並依法告發處理，該行為已違反園區禁止事項相關規定，危及自身與遊憩安全，將依法告發並持續強化現地管理與宣導。

太管處指出，武嶺及合歡山區地形陡峭、岩層脆弱，易有落石與墜落風險，請民眾務必留在既有步道與安全範圍內活動，切勿為拍照打卡而翻越護欄或攀爬岩壁，以免觸法與危及生命安全；依「太魯閣國家公園區域內之禁止事項」第15點：禁止擅自進入本園區公告未開放之步道（含未開放時段）或擅離已開放步道既有路徑。違者最高可處新臺幣3000元罰鍰。

太管處呼籲，國家公園的管理措施旨在守護高山生態與公共安全，開罰並非最好的解決方式，請共同遵守園區規範，若發現危險或違規情形，歡迎即時向太管處或警方反映。

