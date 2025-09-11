中秋月餅為何退流行？ 網曝「3原因」︰被其他美食取代

每年一到中秋節，會有不少人製作或購買象徵團圓的「月餅」，當成應景食物來吃或送作賀禮。示意圖。（資料照）

2025/09/11 15:59

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕每年一到中秋節，會有不少人製作或購買象徵團圓的「月餅」，當成應景食物來吃或送作賀禮。然而，近來一名網友發文表示，他注意到每逢中秋節必吃月餅的傳統，在近幾年似乎逐漸退流行，這個現象令他感到十分困惑，文章曝光後，立即在網上掀起熱烈討論，眾人也列出3點退流行的可能原因。

該名網友日前在PTT以「中秋月餅為什麼退流行了？」為標題發文，提到自己在小時候過中秋節「一定會吃月餅」，有時甚至會收到好幾盒。原PO接著指出，他在這幾年注意到，不知道為什麼，眾人似乎開始不再流行中秋節來臨時互送月餅，令他對此感到非常疑惑與好奇，「中秋月餅為什麼退流行了？有沒有八卦？」。

該文一出，引起大批網友們熱烈討論，其中「月餅被其他商品取代」被眾人認為，是退流行的原因之一，「現在只吃蛋黃酥，別在中秋買都好買」、「月餅口味都那幾種啊，我寧願吃流心蛋黃酥」、「廣式月餅太大，被蛋黃酥和鳳梨酥取代」、「現在公司改送蛋捲、手工餅乾、牛軋糖等禮盒了，傳統月餅根本沒人要吃」。

也有網友指出月餅的「價格太高」與「熱量太高不健康」，也是導致它不再吸引消費者購買的原因，「熱量炸彈」、「單純就是太貴，CP值相對低」、「那麼小顆熱量超高，不如吃漢堡」、「一顆幾乎等於一片雞排，怎麼買」、「小月餅就要60了，太誇張，那麼小一顆」、「高油高糖，現在人注重養身，老人不敢吃，年輕人沒興趣」。

不少網友指出，眾人不再流行送「傳統月餅」的原因，是被蛋黃酥等其他種類的美食所取代。示意圖。（資料照）

