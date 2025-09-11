陳世凱：淡江大橋16日合攏 拚明年上半年通車

淡江大橋預計在本月16日正式合攏。（資料照）

2025/09/11 11:38

〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部長陳世凱今天（11日）接受媒體訪問表示，正在興建中的淡江大橋預計在本月16日正式合攏，也就是淡水端到八里端主橋全面銜接，交通部公路局也力拚明年上半年通車。

淡江大橋目前剩最後一小段橋面仍未合攏。陳世凱表示，淡江大橋不只是為了車輛設計，更重要的是人本交通及綠色運輸，橋面不僅留有輕軌空間，還設有人行步道、自行車道，未來往返淡水八里不用再繞一大圈，可以漫步在淡江大橋上欣賞全臺灣最美的夕陽照映在海上的畫面。

淡江大橋跨河主橋段長920公尺、橋塔高211公尺、主跨距450公尺，背跨距175公尺，橋面最寬處約70公尺，是世界主跨最長的單塔不對稱跨距斜張橋。考量日落位置與淡水河岩盤深度，橋塔設立於河道中央偏淡水側，並於河道深槽區保留200公尺寬、至少20公尺淨高的船舶運航空間。

淡江大橋總經費高達230.38億元，橋的主體全數由交通部公路局負責建造。新北市政府僅負責與橋銜接的聯絡道路，未參與橋體本身建造。陳世凱表示，交通部預計在本月16日舉辦合龍儀式，拚明年5月9日舉行通車典禮、5月12日正式通車。

陳世凱表示，淡江大橋啟用後，預估可分散、舒緩關渡大橋30％車流壓力，淡水民眾前往林口、桃園的車程也能縮短20％。他也感謝交通隊成員的全心投入。

墾丁的國旅名聲被不肖觀光業者破壞，陳世凱表示，他去過墾丁超過20次，時常帶著家人到當地旅遊，「許多人認為墾丁觀光實力大不如前，實際上屏東整體觀光人數並未減少，因為觀光景點變多，不少民眾轉移至小琉球、東港等處」。

陳世凱表示，他理解民眾對墾丁有許多期待，未來觀光署會持續著重旅遊品質與永續轉型，並與屏東縣府、旅宿業者合作，優化交通接駁、軟硬體品質來吸引遊客，墾丁仍有很大的觀光潛力。

