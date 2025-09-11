內門動物園拖10幾年審計部有意見 高市府:力拚今年底開張

內門觀光休閒園區面積約10.5公頃，力拚今年底開張。（觀光局提供）

2025/09/11 12:05

〔記者葛祐豪／高雄報導〕俗稱內門動物園的「內門觀光休閒園區」，拖了10幾年仍未完工開放，審計部指高市府前期規劃不夠周延，委外招商政策又反覆；對此，高雄市觀光局強調，已於今年5月完成ROT案簽約作業，力拚今年底開張。

高雄市縣合併改制後，市府鑑於壽山動物園腹地不足發展受限，擬定10年動物園遷建計畫，103 年擇定內門區紫竹寺南側土地，後改朝生態觀光性質發展，調整為「內門觀光休閒園區」，歷經2次修正後，計畫期程10年（104至113年）。

請繼續往下閱讀...

審計部指出，內門觀光休閒園區遷建新址多數為私有土地，屬山坡地保育區農牧及林業用地，開發使用受限，先期可行性評估作業未臻周延；此外，高市觀光局原擬採OT模式招商，因政策調整於110年改以有償BTO模式，最終於113年公告以ROT方式辦理，今年才甄選出最優申請人，因規劃期程冗長，適逢疫情，計畫經費因物價上漲調增至5億6472萬元，增幅達67.7％，耽延預定營運期程。

審計部認為，該園區促參政策歷經3次變更，辦理過程欠缺完整風險評估及財務分析報告，最終由政府先行投入鉅額建設經費，再進行ROT方式招商，大幅增加政府財政負擔，要求市府檢討改善。

對此，高雄市觀光局指出，本案涉及觀光遊憩及動物管理範疇，無廠商具投資意願，所以滾動調整決定促參辦理方式，並於今年5月完成ROT案簽約作業，力拚今年底開張；後續將與營運業者共同推動行銷，提升園區營收，透過固定及變動權利金回饋方式，改善財政收支。

高市觀光局長高閔琳強調，內門觀光休閒園區採低度開發模式，規劃為親子、多元休憩、親近可愛溫馴動物，並結合地方文化特色的觀光休閒園區；園區建築及設計融合內門宋江藝陣精神，打造宋江「內維治安，外禦入侵」在地建築，再搭配高低起伏地形，提供遊客多樣性遊憩體驗。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法