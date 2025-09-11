為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    恆春核安演習簡訊硬扯興達電廠火警 國民黨挨轟混淆視聽

    核三廠10日上午9時30分啟動的核安第31號演習，第一項即為多元訊息通知。（記者蔡宗憲攝）

    2025/09/11 11:34

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春地區民眾昨上午因核三模擬事故演習收到手機簡訊，內容為「核安第31號演習」測試，呼籲民眾勿慌，卻引發國民黨強烈抨擊。該黨發文痛批，高雄興達電廠氣爆未第一時間通報，靠口耳相傳，卻在核三演練急發簡訊，諷刺政府「演練大於現實」。

    此言論一出，激起熱議，卻忽略恆春核電廠高風險區，災防簡訊實屬必要。當地有里長更強調，核三廠演練通知有助提升應變能力，國民黨此舉顯露政治操作意圖。

    興達電廠爆炸當晚，台電董事長曾文生回應未即時通報居民，係因擔心誤會，試圖緩頰，卻被外界質疑推卸責任。隔天清晨，恆春居民手機隨即收到核子事故警報測試簡訊，模擬核災情境，要求停留室內、關注最新資訊，顯示災防機制運作正常。

    事實上，10日上午9時30分啟動的核安第31號演習，第一項即為多元訊息通知，9時32分恆春居民已收到災防簡訊，程序無誤。當地居民指出，近年核三廠內狀況通報常延誤，此次演練簡訊對強化防災至關重要。

    恆春一名里長痛批，國民黨將焦點轉向質疑恆春災防簡訊必要性，言論顯得荒誕。興達電廠氣爆確應啟動地方通知，但與恆春地區防災需求無關。恆春位處核安高風險區，核三廠作為關鍵設施，演練通知不可或缺，在野黨此舉，純粹揪錯混淆視聽，令人不齒。居民透露，興達爆炸後台電雖未即通報，但核三演練簡訊機制正常，國民黨硬將兩者掛鉤，實在缺乏邏輯。

    核三廠10日上午9時30分啟動的核安第31號演習，第一項即為多元訊息通知。（記者蔡宗憲攝）

    核三廠10日上午9時30分啟動的核安第31號演習，32分就收到簡訊。（記者蔡宗憲攝）

