歐洲最大高教盛會EAIE登場 我國19所學術機構參與

2025/09/11 11:27

〔記者林曉雲／台北報導〕「2025年歐洲教育者年會（EAIE 2025）」在瑞典哥德堡登場，係歐洲規模最大、最具代表性的高等教育國際交流盛會，我國由高等教育國際合作基金會邀集19所學術機構、近50位代表參與，強化台灣與歐洲學術夥伴關係，深化高教國際鏈結。

根據教育部統計，近5年，歐洲赴台灣研習的學生超過2.7萬人，其中8成以上來自歐盟成員國；我國赴歐就學人數則超過5萬人，顯示雙邊教育交流持續穩定成長。

此外，自2006年起，教育部針對獲得「新伊拉斯莫斯計畫」聯合碩士課程獎學金備取資格的我國學生，提供為期2年，每年最高1.6萬美元獎學金，迄今已有131名學生受惠。

自2022年起，外交部啟動的「台歐半導體短期培訓計畫」也已成功吸引348名歐洲學生與專業人士來臺參與培訓，進一步推動雙方在高科技領域的合作。

高教基金會董事長、政大校長李蔡彥表示，EAIE年會是我國與歐洲高教機構洽談學生交換、推動研究合作、建立學術夥伴關係等重要平台，台灣與歐盟在經貿、文化及教育等領域的合作日益密切，尤其在教育領域的合作，已成為雙邊關係的核心之一。

高教基金會舉辦「台灣之夜」交流餐會，邀請19所學術機構代表及其合作夥伴與姐妹校代表近百人同場交流。駐瑞典大使谷瑞生亦合力拓展台歐高教合作網絡。

李蔡彥表示，未來將持續透過相關交流活動，搭建我國高教與全球頂尖學府之間的合作橋梁，並深化與歐洲高教的夥伴關係，從學術合作邁向人才永續循環與創新鏈結，提升台灣高教在全球的競爭力與影響力。

