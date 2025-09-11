黃亮博全國技能賽奪金 備取亞洲技能競賽國手

永平工商餐飲科學生黃亮博，參加全國技能競賽贏得「餐飲服務」職類金牌。（圖由桃園市政府提供）

2025/09/11 11:07

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市楊梅區永平工商餐飲科學生黃亮博，參加勞動部勞動力發展署技能檢定中心第55屆全國技能競賽，贏得「餐飲服務」職類金牌，也在8日公布的「第3屆亞洲技能競賽及第48屆國際技能競賽第二階段國手選拔賽」國手備取名單中，有機會為學校爭取更多榮譽。

餐飲服務的競賽項目，包括飲料知識與混合飲料調製、餐飲服務技巧如宴會服務與美式服務、桌邊擺設與服務、口布摺疊與檯布更換等，黃亮博分享，剛開始練習時，他常手忙腳亂而出錯，但他相信「每一次失敗，都是邁向成功的地圖」，於是他針對每一次被指正、每一次的重來，都虛心檢討，加上不斷的反覆練習，才能將餐飲服務做得愈來愈好且熟練。

全國技能競賽中，另有中壢區中壢家商學生董謙霈於「國服」職類贏得銀牌，須在競賽中依照設計圖製作完成旗袍或男、女短衫作品等，她說，競賽前她一度陷入低潮、產生對自己能力的懷疑，還好家人的陪伴、老師的鼓勵，讓她有勇氣堅持到最後，並在競賽中保持冷靜地完成每一個細節。

復興區羅浮高中學生范窈瑄則在「中餐烹飪」職類獲全國第4名，她在競賽規定時間內，運用中式刀工、烹調與調味技巧，製作出精美菜餚並搭配中式擺盤藝術，贏得評審肯定，她說，從小就會在廚房幫忙，與鍋鏟為伍是她的日常，憑藉著「我想用一道菜，讓人想起家的味道」的信念，她反覆練習，就盼每一道菜不僅追求口味，更能蘊含情感。

中壢家商學生董謙霈，參加全國技能競賽贏得「國服」職類銀牌。（圖由桃園市政府提供）

