    生活

    買文旦不用再像開盲盒 台南農改場專家教3訣竅

    10月6日就是中秋節，必吃的果品就是文旦。（圖由台南農改場提供）

    2025/09/11 11:01

    〔記者楊媛婷／台北報導〕不到1個月就要過中秋節，暢吃燒烤之際，一定要配顆文旦補充維他命C與纖維質，不過挑選文旦可有訣竅，農業部台南農改場專家傳授3招包選美味文旦，首先是要選果皮細緻光滑，果形則要勻稱，拿來有沉重感，符合這些條件的文旦，都是好吃到飛天的好文旦。

    傳統認為白露過後到中秋節前的文旦才會好吃，受到閏6月影響，今年白露到中秋長達1個月，台南農改場表示，今年雖然受到丹娜絲風災等影響，文旦產量較往年減少，部分文旦果皮外觀也被影響，不過果肉風味與口感還是啵棒，目前各產區在8月中旬後已經開始陸續採收上市，還會經過1週左右的辭水，待果皮略為皺縮轉黃，此時果肉會漸變軟，吃進嘴果肉Q軟、滋味甘甜。

    挑選美味的文旦也有訣竅，除了向熟識的果農購買外，為了不要每次買文旦彷彿開盲盒，研究柚子超過20年的台南農改場副研究員張汶肇表示，民眾到水果店買文旦時，可仔細觀察文旦的果皮，果皮光滑、油胞細緻者，通常剝開後，果皮也會較薄，果肉也會比較細緻，若想現吃，選擇果皮呈現淡黃色或黃色者為佳，想要久放，可選淡綠色果皮的文旦，儲存時則要放在通風陰涼處。

    挑選文旦也要觀察果形，張汶肇表示，果形必須要勻稱、不歪斜，底部寬上尖呈現短三角形、彷彿不倒翁形狀者，果肉就會比較豐厚；過去外界多以為，文旦若太大顆，風味不佳，張汶肇則破除該迷思，指出，不用拘泥果實大小，只要果實有沉重感，就代表果肉發育充實、水分足，單顆超過1台斤等較大的文旦通常果肉豐厚，適合大口享用，單顆約400克的文旦則果肉比較細緻，更耐久放。

    台南農改場表示，挑選文旦掌握外型、觸感、手感，就可挑到美味的文旦。（圖由台南農改場提供）

