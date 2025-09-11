跑步遇到馬的機率多高？ 花蓮美崙田徑場驚見「遛馬」

昨晚有網友在花蓮市美崙田徑場運動的時候，遇到有人在陪著馬在草地跑步、運動，把影片上傳社群媒體引來關注。（翻攝threads）

2025/09/11 10:54

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市美崙田徑場是周邊居民運動、遛寵物的熱門地點，不過昨晚有網友在運動場運動的時候，遇到有人陪著馬在草地跑步、運動，把影片上傳社群媒體Threads貼文說：「跑步遇到馬的機率多高？」，吸引許多網友留言。花蓮縣體育場回應說，使用規定沒有寫那麼細，之前也沒想到會有人帶大型動物去運動，考量到馬受驚嚇比較可能會危及其他運動人員的安全，今天會貼公告像是馬、牛等等大型動物禁止進入。

網友近日在社群平台Thread分享1則影片，畫面中可見1名男子帶著1隻馬慢慢走近位在美崙田徑場跑道中間的草皮，人、馬接著再開始慢跑，由於田徑場較少見到馬匹跑步的情況，引起許多網友討論。有網友透過影片發現馬疑似受傷剛好應在復健；也有人認為花蓮隨處都可見到牛隻身影，有馬一點也不奇怪；另有人質疑帶馬進入田徑場運動的舉動是否合法，擔心可能危及其他使用者的安全。

