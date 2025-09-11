為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    做到紀律！彰中2生課業運動兼顧 出國比賽奪世界銀牌

    彰中校長王延煌（左起）肯定學生黃彥綸、黃羿炘課業與運動兼顧，出國比賽獲得世界銀牌。（彰中提供）

    彰中校長王延煌（左起）肯定學生黃彥綸、黃羿炘課業與運動兼顧，出國比賽獲得世界銀牌。（彰中提供）

    2025/09/11 10:44

    〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化高中雖無體育班或體育特招入學，但高一生黃羿炘、高二黃彥綸靠著紀律，把課業與運動都兼顧得宜，白天認真上課，課餘與假日專注訓練，不僅沒有耽誤學業，更遠征國際賽事奪下銀牌，把「做到紀律」的精神發揮到極致。

    黃彥綸來自大村鄉，學空手道超過12年，今年首度代表台灣出戰日本千葉舉行的世界盃剛柔會空手道錦標賽，面對各國強手，他一路挺進決賽，最後摘下亞軍，創下個人運動生涯重要里程碑。他說，能夠獲獎要感謝啟蒙教練黃圳傑多年來的陪伴，以及家人、隊友的支持。

    黃羿炘則在韓國堤川舉行的亞洲溜冰錦標賽中，挑戰輪滑青年男子組速度過樁項目，同樣摘下銀牌。他透露，原本只想累積經驗，沒想到能一路闖進冠軍賽。他說，駕馭高速滑行的感覺讓他心情放鬆，也是最佳紓壓方式，而這面獎牌不只是成果，更是新的開始。

    兩人雖然從小就接受專業訓練，但升上彰中後，因沒有特招管道，必須靠會考成績比序入學。他們在學校和其他學生一樣按表操課，白天在教室專心學習，課後、假日和寒暑假則投入運動訓練。黃彥綸笑說，「該唸書就唸書，該運動就運動。」黃羿炘也認為，比起投機或捷徑，紀律與專注才是成功的關鍵。

    校長王延煌肯定兩位學生不只在體育場上爭光，更以堅毅精神與謙遜態度成為全校榜樣。彰中將持續支持學生多元發展，讓孩子能在課業與興趣中找到平衡，也有機會站上國際舞台。

