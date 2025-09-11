為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    林口停車場出入口「改半套」民怨動線不清 民代促改善

    林口廣停一出入口未改成柏油，有民眾誤以為停車格。（新北市議員蔡淑君提供）

    林口廣停一出入口未改成柏油，有民眾誤以為停車格。（新北市議員蔡淑君提供）

    2025/09/11 10:40

    〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市林口區廣停一、廣停五停車場，近日因出入口調整，民眾反映行車動線規畫草率、標線規劃不清、出入口不明顯等問題，導致誤停與安全疑慮，新北市議員蔡淑君說，這週一與交通局會勘後，已將出入口動線、標線問題全部修正，目前剩廣停一的機車格標線待加強磨除。

    蔡淑君表示，去年與交通局、陳情民眾會勘，發現林口多數停車場出入口設於轉角，車輛愈來愈多，非常危險，經評估後，先在廣停一與廣停五執行修正，但實際施工卻僅「封一邊、開一邊」，場內動線和斑馬線規畫未同步更新，像廣停一出入口未改成柏油，民眾誤以為是車格，導致出口變停車格，還有行人動線遭遮蔽等狀況。

    蔡淑君上週日發現問題後，這週一會勘提出修正，包含廣停一停車場出入口地坪改成柏油鋪面，以及電池交換站導桿調整、取消部分車位以利通行、行車指向標線重畫、管理室及繳費亭旁行人動線取消、出入口機車格標線磨除等；廣停五則做出入口柏油鋪面與動線調整，取消2格停車位，以及出入口n型桿車阻改善，「目前都大致改善完成。」

    新北市交通局指出，停車場改動線後，廠商僅以導桿、車格調整應付，造成民眾誤解，經會勘後，已責成廠商全面修正，包括標線重畫、取消轉角車位等。

    停車場內原斑馬線塗銷，調整為2格停車格。（新北市議員蔡淑君提供）

    停車場內原斑馬線塗銷，調整為2格停車格。（新北市議員蔡淑君提供）

    廣停五出入口取消2格停車位。（新北市議員蔡淑君提供）

    廣停五出入口取消2格停車位。（新北市議員蔡淑君提供）

    廣停一出入口已加封瀝青混凝土，車道標線也重新繪製。（新北市議員蔡淑君提供）

    廣停一出入口已加封瀝青混凝土，車道標線也重新繪製。（新北市議員蔡淑君提供）

    塗銷停車格已改P型車阻，方便輪椅族娃娃車通行。（新北市議員蔡淑君提供）

    塗銷停車格已改P型車阻，方便輪椅族娃娃車通行。（新北市議員蔡淑君提供）

    廣停一已將不合適人行標線標誌塗銷。（新北市議員蔡淑君提供）

    廣停一已將不合適人行標線標誌塗銷。（新北市議員蔡淑君提供）

    廣停五停車場出入口，已調整動線及加封瀝青混凝土。（新北市議員蔡淑君提供）

    廣停五停車場出入口，已調整動線及加封瀝青混凝土。（新北市議員蔡淑君提供）

    廣停一的機車格標線待加強磨除。（新北市議員蔡淑君提供）

    廣停一的機車格標線待加強磨除。（新北市議員蔡淑君提供）

