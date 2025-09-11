為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    振興觀光 雲嘉南「白金騎跡」推自行車旅遊拿獎品

    台南北門井仔腳鹽田。（圖由雲嘉南管理處提供）

    2025/09/11 10:25

    〔記者楊金城／台南報導〕雲嘉南濱海國家風景區管理處為推廣自行車旅遊，振興災後觀光，推出「白金騎跡」雲嘉南自主認證活動，遊客、車友在11月30日前到雲嘉南150處認證景點與自行車友善店家，線上打卡、集章都可獲得禮物，邀請民眾到雲嘉南體驗濱海生態、人文之美。

    雲嘉南超過150個打卡點，包括雲林口湖遊客中心、椬梧滯洪池、成龍濕地、三條崙自行車道、嘉義布袋濕地、高跟鞋教堂、好美船屋、台南北門井仔腳瓦盤鹽田、水晶教堂、七股鹽山、將軍漁港、四草綠色隧道、台江文化園區等。

    「白金騎跡」自行車自主認證，民眾可自行騎車在指定認證景點拍照打卡，即可參加「線上自主認證抽好禮」活動，有機會獲得Apple Watch、TISSOT紀念手錶、OAKLEY運動太陽眼鏡等獎品。

    雲嘉南管理處處長徐振能說，也有實體集章活動，民眾可至北門、七股、口湖遊客中心，上傳與遊客中心合照至個人社群平台，即可領取集章卡，前200人可獲得100元消費券，在沿途合作店家使用。車友完成集章任務更可至遊客中心兌換集章好禮，5個點兌換消費券50元，完成10個點獲得涼感頭巾。

    雲嘉南「白金騎跡」並推出4場自行車活動，有9月21日「極西騎跡61追光自行車活動」，騎上台61探訪台灣極西點台南七股國聖港燈塔；10月11、12日「台江文化美食小旅行」；11月1日「浪漫雙教堂幸福連線自行車活動」，串聯北門水晶教堂與布袋高跟鞋教堂；11月2日「喔熊biking Go 雲林濱海小鎮騎旅趣」。

    台南北門水晶教堂。（記者楊金城攝）

    台南七股國聖港燈塔。（記者楊金城攝）

