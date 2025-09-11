東石海之夏10/6海上煙火秀 實施接駁車預約與交通管制

東石海之夏「海上煙火秀」將於10月6日晚上7點施放。（嘉義縣政府提供）

2025/09/11 10:17

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕大家引頸企盼的2025東石海之夏，即將在10月4日、5日、6日熱鬧登場，眾所矚目的「海上煙火秀」於6日晚上7點施放，去年吸引數以萬計的遊客觀賞，致結束後交通癱瘓，記取前車之鑑，嘉義縣政府相關單位審慎規劃接駁與交通管制。

文化觀光局指出，為讓交通更方便、避免塞車，今年安排免費接駁車，特別提醒10月6日煙火當天的接駁車要先預約，想搭車的朋友，記得在9月15日早上10點，準時上「東石海之夏」Facebook粉絲專頁填寫接駁車預約表單，名額有限填完為止，9月22日公布錄取名單，請多加留意。

文觀局表示，10月6日接駁車只有停靠嘉義高鐵站及東石先天宮，預約成功可免費來回搭乘，去程要提早到「嘉義高鐵站第七月台」報到準時發車，回程當晚8點準時從東石先天宮出發，請務必準時。

除煙火當天的預約接駁車外，10月4、5日也有提供現場免費接駁車，不用預約也能搭乘，停靠嘉義高鐵站、東石國中以及東石先天宮3個地點，大約每20到30分鐘會有一班車。

文觀局長徐佩鈴說，活動剛好是中秋連假，預計現場人潮和車輛都非常多，為了大家的安全與順利進場，10月6日當天將進行三階段交通管制，請開車的朋友注意道路狀況，並配合現場警方與工作人員的指示通行。

東石海之夏接駁車。（記者蔡宗勳翻攝）

東石海之夏「海上煙火秀」將於10月6日晚上登場，周邊實施交通管制。（記者蔡宗勳翻攝）

東石海之夏「海上煙火秀」施放管制區。（記者蔡宗勳翻攝）

