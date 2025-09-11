為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    高雄開拓菲律賓旅遊市場 菲旅行團將到高雄遊玩

    農業局簡任技正陳瑩蓮（左）與觀光局長高閔琳（右）拜會Rakso Travel遊程規劃部科長 VINA V. CUADRA深入交流洽談合作。（市府提供）

    農業局簡任技正陳瑩蓮（左）與觀光局長高閔琳（右）拜會Rakso Travel遊程規劃部科長 VINA V. CUADRA深入交流洽談合作。（市府提供）

    2025/09/11 10:12

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市農業局為開拓東南亞市場，首度攜手觀光局及多家觀光業者，挺進菲律賓馬尼拉舉辦觀光推廣會，展現高雄城市觀光與農村旅遊多元魅力，主打「一日農夫體驗趣」，結合農業、文化等特色，體驗採果、品茗、文化手作，吸引菲律賓觀光界高度關注，已有菲律賓旅行團將到高雄遊玩，洽談農村旅遊。

    農業局與觀光局除舉辦推廣會與當地旅行業者面對面交流外，並拜會多個在菲重要單位，包括外交部駐菲律賓臺北經濟文化辦事處、菲律賓觀光部、交通部觀光署駐馬尼拉臺灣觀光服務分處、菲律賓老牌旅行社Pan Pacific Travel、菲律賓台灣入境旅遊三大旅行社之一Rakso Travel及菲律賓台商總會等，洽談雙方觀光合作。

    兩大旅行社認為高雄農村魅力獨特，如特色手作體驗與深度旅遊設計，對菲律賓旅客尤其是親子族群，具有極大吸引力，能讓旅客在旅行中找到與土地的連結，正是菲律賓市場正在尋找的深度體驗，可成為旅遊市場新亮點。

    農業局表示，這次挺進菲律賓行銷，讓當地觀光產業更了解高雄農村多元風貌，也開啟更多合作契機，透過推廣團隊專業解說與熱情互動，高雄「一日農夫體驗趣」獲得高度肯定，進一步提升高雄新南向國際旅遊市場能見度，將持續推動農村遊程國際行銷。

    高雄一日農夫旗山糖廠社區煮椪糖體驗。（市府提供）

    高雄一日農夫旗山糖廠社區煮椪糖體驗。（市府提供）

    高雄一日農夫永安新港社區體驗手抱龍膽石斑樂趣。（市府提供）

    高雄一日農夫永安新港社區體驗手抱龍膽石斑樂趣。（市府提供）

