    生活

    天文迷注意！ 9/13破曉前月球將碰「最美星團」

    昴宿星團。（圖由台北天文館提供）

    昴宿星團。（圖由台北天文館提供）

    2025/09/11 10:16

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市立天文館指出，9月13日破曉之前，月球將與有「最美星團」之稱的昴宿星團近距離相會，兩天體逐漸接近至1度以內，透過雙筒望遠鏡甚至肉眼就能看到昴宿星團與下弦月爭輝的美景，非常值得觀賞。

    台北天文館介紹，昴宿星團是夜空中最明亮、距離地球最近的疏散星團之一，位置位於金牛座，又被稱為七姐妹星團、七仙女及M45等。在黑暗的環境下，透過肉眼就能夠看到其中最亮的6到7顆星，密集排列成類似北斗七星的形狀，但實際上是上千顆恆星組成的龐大集團，周圍籠罩著反射星光的藍色塵雲，在望遠鏡與天文攝影作品中美不勝收。昴宿星團除了在各文化中留下不同的神話傳說外，也是現代天文學中研究恆星演化的重要指標。

    天文館建議，可使用7至10倍的雙筒望遠鏡觀賞此天象，不僅能看到月球表面地形，還能將整個昴宿星團納入視野，看見數十顆恆星聚集而成的「星空珠寶盒」。

    不過，因為月亮和星團亮度差異較大，觀賞時應盡量讓星團居於視野中央，或稍將月球移離視野，多花一點時間讓視覺適應。此外，這是一個動態天象，月球與昴宿星團在晚間10點左右出現於東方天空後，到天亮前將逐漸接近，長時間觀察可發現星體的運動，增添觀星樂趣。

    9/13下弦月接近昴宿星團。（圖由台北天文館提供）

    9/13下弦月接近昴宿星團。（圖由台北天文館提供）

    圖
    圖
