    首頁　>　生活

    「吉•野餐」創新吉安在地美食 花蓮原民料理創意賽34隊同場較勁

    吉安鄉第三屆「吉•野餐」原民農食美味甄選競賽，昨在好客藝術村熱鬧登場。（記者王錦義攝）

    2025/09/11 10:36

    〔記者王錦義／花蓮報導〕吉安鄉第三屆「吉•野餐」原民農食美味甄選競賽，昨在好客藝術村熱鬧登場，活動結合太魯閣族、阿美族、新住民及客家族群的創意特色料理，共匯聚34支參賽隊伍展現精湛廚藝，鄉公所指出，「吉•野餐」不僅是競賽舞台，更成為推廣花蓮幸福滋味的品牌活動，展現多元又驚喜的在地風味，希望民眾一同品味文化交融的美食饗宴。

    鄉公所指出，比賽不僅展現了部落不同世代的料理實力，也挖掘更多在地特色食材，讓人更加認同部落文化；經過專業評審嚴格評分，各組成績難分軒輊，優勝店家名單將公布於公所官網，並頒贈「吉•野餐」美食標章，未來持續安排培訓課程，協助優秀料理人提升專業質感，期盼有更多美食新秀嶄露頭角，為花蓮飲食文化注入創新能量。

    比賽現場創新創意氣氛熱烈，有廚師以龍葵入醬，帶來獨特風味；南華芋頭因鬆綿口感成為甜點師的必選用料；蘋果干被製成可食用玫瑰花擺盤；飲品組則有刺蔥與檸檬激盪出的清新口感，讓人耳目一新。活動評審包括慕名私房料理主廚胡志強、台灣原住民慢食廚師聯盟負責人樂舞詩•拉后、上騰工商餐飲科主任賴亮呈、第二屆「吉•野餐」冠軍芦建生，以及曾登上《VERSE》雜誌封面主廚吳炘隆等人。

    鄉長游淑貞說，「吉•野餐」不僅是一場比賽，更是推廣在地農產與凝聚族群情感的重要平台。今年活動賦予野菜與特色食材新的價值，除創造直接與間接經濟效益，也透過市集行銷、擺攤視覺培訓等方式，讓更多人認識吉安的飲食文化。包括龍鬚菜、韭菜、芋頭、吉安米、吉野一號米、麵包果、木鱉果，以及月桃、刺蔥、香椿、馬告等原民香料，皆被巧妙運用於創意料理中，展現多元又驚喜的在地風味。

