新北捷運土城樹林線土城高架段5度招標 預算提高至159億

新北市捷運土城樹林線CQ880B區段標工程多次流標，目前重新上網招標，並提高預算金額。圖為CQ880A區段標施工情形。（新北捷運局提供）

2025/09/11 10:04

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北捷運土城樹林線施工中，共分為3個區段標，其中CQ880B（土城高架段）8月6日第4次開標，因無廠商投標而流標，目前重新上網招標，預算也從原本147億元調高為159億元，預計9月19日截止投標。

新北市捷運工程局表示，土城樹林線之前由台北市捷運局負責招標，歷經3次皆無廠商投標而流標，後來新北市接棒辦理招標，採公開閱覽徵詢廠商意願，針對廠商疑義、工率等項目檢討招標預算，今年6月25日以預算147.3億元上網公告，最終仍未有廠商投標。

請繼續往下閱讀...

新北市捷運局說明，為爭取招標時效，積極探詢廠商領標踴躍卻沒投標的原因，盡快於1個月內再次公告，已於8月20日重新上網招標，依據廠商主要施工工項、夜間工率等疑義，檢討調整價金，預算從原本147億元調整為159億元，預計9月19日截止投標。

捷運局指出，土城樹林線共分3個區段標，除CQ880B（土城高架段）正在上網招標外，CQ890（樹林段）已於2022年11月11日開工，目前進行既有管線遷移、基樁鑽掘及基礎施作、下構墩柱及帽梁施作等施工作業，預鑄梁廠也在建置中。

此外，CQ880A（土城地下段）已於2024年3月1日開工，完成中間樁打設、路樹移植，目前進行既有管線遷移、覆工系統及金城路2段南北側人行道削減等施工作業。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法