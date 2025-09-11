為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    颱風季下半季即將開打 颱風論壇：9月下旬會很需要注意

    「颱風論壇」提醒，「2025颱風季的下半季，即將開打」。由於高壓減弱把空間讓出來，所以光是現在，預報就已經有颱風活躍的訊號出現了，因此9月下旬會很需要注意。（圖擷自threads）

    2025/09/11 10:10

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕受太平洋高壓影響，近日天氣持續炎熱，氣象粉專指出，預估接下來又會有好幾天上看35度，天氣熱爛。不過目前預估下週高壓將會減弱，有機會迎來今年首波東北季風，且也有有颱風活躍的訊號出現，預估9月下旬會很需要注意，氣象粉專也形容「2025颱風季的下半季即將開打」。

    氣象粉專「颱風論壇」在threads發文指出，今天太平洋高壓歸位，午後雷雨全面回縮到山區，平地除了晴朗外，會有好幾天上看35度，天氣熱爛。

    「颱風論壇」表示，下星期高壓減弱，有機會迎來今年首波東北季風。但強烈建議不要過度期待，因為以往的經驗，第一波通常是有風但不多，目前預報看也是如此，雖然高溫會稍降，但要掉到想像中涼涼10幾度的秋季，那是完全不可能的。

    「颱風論壇」也提醒，「最重要的是這個：2025颱風季的下半季，即將開打」。由於高壓減弱把空間讓出來，所以光是現在，預報就已經有颱風活躍的訊號出現了，因此9月下旬會很需要注意。

    「颱風論壇」在文末也笑稱，「哎颱編有一堆專場大概通通要緊張，這是最後的請求，夏天不要走」。

    「颱風論壇」在threads發文指出，今天太平洋高壓歸位，午後雷雨全面回縮到山區，平地除了晴朗外，會有好幾天上看35度，天氣熱爛。（圖擷自threads）

