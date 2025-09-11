為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    嘉義蛋糕沙灘海廢景點復建中 香港旅遊業者看好生態魅力

    蛋糕沙灘的「客棧」打造中。（記者蔡宗勳攝）

    2025/09/11 10:09

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣布袋龍宮溪出海口觀光秘境「蛋糕沙灘」以海洋廢棄物打造的拍照打卡設施，全都被丹娜絲颱風帶來的強風摧毀，蛋糕沙灘夷為平地後，又是遍地的海洋廢棄物。經布袋海上巴士業者逐步清理及重新打造海廢景點，正漸漸恢復中，香港的旅遊業者慕名前來探勘，對蛋糕沙灘豐富的生態及人造海廢景點留下深刻印象，承諾蛋糕沙灘重生後，會列入來台遊憩點之一。

    布袋海上巴士負責人陳冠魁表示，返鄉經營海上觀光遊憩22年，原本以外傘頂洲為主要遊憩處，前幾年經過龍宮溪出海口，發現沙洲愈來愈大，已有無人島的規模，上去查看時，發現沙灘軟綿綿的，走在上面會沉陷好幾公分，感覺好是塊超級大的海綿蛋糕，就將這個觀光秘境命名為「蛋糕沙灘」。

    陳冠魁指出，蛋糕沙灘豐富的生態受到遊客青睞後，這幾年陸續運用海洋廢棄物在蛋糕沙灘打造一些設施，都成了遊客打卡拍照熱點。這些設施這次又被丹娜絲颱風夷為平地，經過一番努力，就地取材以蚵殼串打造成「蠔運連連」，再用沙灘上撿拾的玻璃瓶串成「瓶水相逢」，要讓遊客有上島有個遮蔽處的「客棧」也即將完工。

    日前來自香港的旅遊踩線團到蛋糕沙灘探查後，對沿途海上牡蠣田美麗景致讚不絕口，看到蚵棚坐釣景象也十分好奇，來到蛋糕沙灘更是驚嘆連連，認為這種小旅行很適合喜歡生態的遊客，返回香港後再規劃如何納入台灣行的景點之一。

    就地取材以蚵殼串打造的「蠔運連連」。（記者蔡宗勳攝）

    香港旅遊業者對用玻璃瓶打造的「瓶水相逢」讚不絕口。（記者蔡宗勳攝）

    香港旅遊業者體驗生態小旅行。（記者蔡宗勳攝）

