下週二前天氣維持上午炎熱午後雷雨 AI模式報下週恐有颱風接近

2025/09/11 10:04

〔即時新聞／綜合報導〕今至下週二（11-16日）台灣維持高壓邊緣，各地維持類似的天氣型態，上午晴時多雲，午後配合熱力作用，雲量增多，在大台北及各地近山區有短暫陣雨或雷雨。下週中期以後，高壓減弱東退，菲東至關島一帶有大低壓槽形成，AI模式指出有颱風接近機會，天氣不確定性大，需持續觀察。

天氣風險公司分析師薛皓天指出，今日各地上午維持晴時多雲天氣，中午時段大台北及西半部局部地區有35度左右高溫，午後配合熱力作用，雲量增多，在大台北及各地近山區有短暫陣雨或雷雨，局部也有擴散至平地機會，發生雷雨時須注意較大雨勢出現。請民眾外出要攜帶雨具、多補充水分，防範熱傷害。

明後兩天（12-13日）維持高壓邊緣偏東到東南風影響，各地上午天氣仍為晴時多雲，不過因海峽大致為西南風，西半部局部在晨間有短暫陣雨機會，午後降雨大至集中在山區，大台北地區也有短暫陣雨或雷雨。持續要注意大台北及西半部局部有36度左右高溫。至下週二台灣維持高壓邊緣東南到偏東風環境，各地維持類似的天氣型態。

下週三（17日）高壓稍減弱東退，南方在南海至關島一帶逐漸有熱帶擾動在發展，導致低壓帶北抬帶來南方水氣，迎風面東半部為多雲有短暫陣雨天氣，其餘各地為多雲時晴天氣，午後東半部、山區及西半部近山區局部有雷陣雨機會，且受東風沉降作用，在大台北及西半部局部有36度或以上高溫，在外工作或需外出者建議多補充水分、做好防曬措施，並適時休息，以防中暑或熱衰竭。

AI預報上顯示，在菲東至關島一帶海面有熱帶系統發展並有形成颱風機會，所以下週中後期天氣變數仍高，因高壓有略東退，加上東風波偏強，在太平洋面就有颱風發展機會，目前幾報AI模式預報都有趨近台灣機會，在下週一前後可觀察是否有熱帶擾動發展情況。

而下週三在那個系統東側仍有另一熱帶擾動發展，其路徑也有接近台灣機會，不過要到月底才有機會接近。薛皓天強調，目前對於下週中後期至月底時間甚遠，模式預報仍有調整空間，是否會接近或影響台灣，後續天氣系統多變請多追蹤最新氣象資訊。

