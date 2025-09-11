為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    屏東萬年溪水出現一層泡泡 環保局研判非工業污染

    萬年溪水體出現泡泡（民眾提供）

    2025/09/11 09:54

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市萬年溪復興公園橡皮壩攔水堰段溪水，10日深夜出現綿綿不絕的一層泡泡，引起民眾關注，質疑是否有工廠排放廢水或畜牧廢水偷排放，屏東縣環保局獲報後前往巡查採樣，認為可能因為10日屏東下了大雨，有生活廢水流入及路面污染物流入，加上水體混合攪拌而出現泡泡的情況，不是工廠污染或畜牧廢水，民眾請放心。

    屏東市這段期間天氣炎熱，10日下午突然下了一陣的大雨，雨勢持續到晚上停止，使得萬年溪水因為大雨，溪水的流速加快，水體受到生活污水沖入，讓民眾在附近散步時發現溪水出現不少白色泡泡，質疑是否有工廠趁著下雨排放污水，或是養豬戶偷排廢水。

    屏東縣環保局接獲反映後立即派員前往巡查及採檢水體，河川水質初判無異常，研判水花泡沫可能是生活中的洗劑及路面污染物流入，加上因為降雨水量大、橡皮壩高程差所產生河川水體混合攪拌而出現泡泡，由於萬年溪沿岸並沒有工廠或養豬戶，加上出現的時間短暫，不是工廠或畜牧廢水，而今天上午巡查都已恢復正常，沒有泡泡產生。

    萬年溪水面出現白色泡泡（民眾提供）

    萬年溪10日深夜水面上出現大量的白色泡泡（民眾提供）

