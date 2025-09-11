為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    震撼畫面曝！日月潭驚現水龍捲 「風生水起」渦旋橫掃超壯觀

    受熱對流發展旺盛影響，日月潭出現「水龍捲」，風生水起的盛大景象超壯觀。（黑皮船長提供）

    受熱對流發展旺盛影響，日月潭出現「水龍捲」，風生水起的盛大景象超壯觀。（黑皮船長提供）

    2025/09/11 09:31

    〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭昨（10）日天氣不穩下起陣雨，下午潭面竟出現龍捲風颳起的「水龍捲」，不僅水面可見「風生水起」渦旋，連結天邊還有一道細長漏斗雲，從潭中央一路往拉魯島掃去，震撼畫面令遊客大呼驚奇。

    潭區居民說，昨下午大約3點半，潭區天空多是烏雲，突然間水面上竟出現渦漩，並將潭水捲起呈現環狀水瀑，隨後天上雲層就開始捲起細長漏斗雲，並一路延伸到水面，之後整個「水龍捲」形成，就往拉魯島方向移動，持續時間不算短，震撼場面讓人印象深刻。

    氣象站：遇水龍捲應儘速躲避免遭波及

    另有遊客昨也拍到水龍捲奇觀，眾人先是發現水面渦漩，再看到天空中的龍捲風，許多人第一次看見驚呼連連，直呼「超酷」，也成為日月潭旅遊的難忘回憶。

    日月潭氣象站表示，昨受午後熱對流發展旺盛影響，以致潭區出現水龍捲，其實在全球暖化的環境下，有旺盛的熱對流就容易形成水龍捲，剛好潭區腹地空曠，遊客也多，才容易被發現，不過民眾看到水龍捲應儘速躲避，以免遭水龍捲的強風波及，未來幾天仍有劇烈天氣，午後需注意雷雨、強陣風，以及避免雷擊。

    受熱對流發展旺盛影響，日月潭出現「水龍捲」，「風生水起」的盛大景象超壯觀。（黑皮船長提供）

    受熱對流發展旺盛影響，日月潭出現「水龍捲」，「風生水起」的盛大景象超壯觀。（黑皮船長提供）

    日月潭出現「水龍捲」，潭面可見風生水起的盛大景象。（網友「141316nor」提供）

    日月潭出現「水龍捲」，潭面可見風生水起的盛大景象。（網友「141316nor」提供）

    日月潭出現「水龍捲」，天邊還有一道細長的漏斗狀雲，引發遊客驚呼。（網友「141316nor」提供）

    日月潭出現「水龍捲」，天邊還有一道細長的漏斗狀雲，引發遊客驚呼。（網友「141316nor」提供）

    圖
    圖
