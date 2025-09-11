網友讚霸氣反擊！女兒被婆婆當場碎念 老爸罵女婿「我女兒不是你家的迴蟲」

一名女網友分享，她的婆婆對待自己尖酸苛薄，有次娘家和夫家一起外出吃飯，婆婆竟當著眾人面前碎念，她的父親見狀直接怒罵其丈夫「當人家丈夫看自己老婆受委屈是幹什麼吃的？」，該次飯局最後尷尬結束，不過婆婆隨後態度改善許多，PO文曝光後引發不少網友熱烈討論，有人說「妳爸好棒喔！」。（圖擷自「爆料公社」臉書粉專）

2025/09/11 11:14

陳皇寺／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名女網友分享，她的婆婆對待自己尖酸苛薄，有次娘家和夫家一起外出吃飯，婆婆竟當著眾人面前碎念，她的父親見狀直接怒罵其丈夫「當人家丈夫看自己老婆受委屈是幹什麼吃的？」，該次飯局最後尷尬結束，不過婆婆隨後態度改善許多，PO文曝光後引發不少網友熱烈討論，有人說「妳爸好棒喔！」。

臉書粉專「爆料公社」昨轉發 貼文，內容提及一名人妻於「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，她每次見到婆婆，「婆婆都要三不五時陰陽怪氣尖酸苛薄，要不然就叫我做事還挑三揀四，有次難得2家人一起出來吃飯，婆婆居然又倚老賣老，沒腦的當著我爸的面又洗臉我在那碎念，我很委屈的眼淚忍在眼框裡」。

請繼續往下閱讀...

這名人妻的爸爸親眼看到自己女兒遭如此對待，就很不爽的罵女婿，「你自己的爸媽你自己都處理不了，你爸媽說什麼你不會自己去做嗎？我女兒又不是你們家的迴蟲，自己爸媽的要求，當兒子的要自己去孝順，自己去完成啊」。

這名人妻轉述，她的爸爸接著痛斥丈夫，「你爸媽養你那麼大是做什麼吃的？婆家又是怎麼教兒子的？當人家丈夫看自己老婆受委屈是幹什麼吃的？」

這名人妻回憶，雖然當下眾人都很尷尬地打包走人，但「婆家就再也沒『給孝』過，孝順，請找自己的兒子孝順，好嗎？果然沒水準的爛人都是需要教育的」。

許多網友看到PO文後相繼留言，有人說「爸爸真霸氣」、「妳爸好棒喔！」、「妳爸好帥，幫女兒大大出了一口氣」、「都這種年代了，怎麼還有石器時代的人？在人家父母面前洗人臉是怎麼回事？根本就是有病！」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法