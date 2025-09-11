為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    體驗採龍眼、古法烘焙龍眼乾 學童「感動到痛哭流涕」

    桃源社區發展協會理事長張茂軒向學童說明龍眼採收、烘焙過程。（圖由桃源國小提供）

    桃源社區發展協會理事長張茂軒向學童說明龍眼採收、烘焙過程。（圖由桃源國小提供）

    2025/09/11 09:58

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣桃源國小推動食農教育，舉辦「小農夫龍眼體驗活動」，讓學童參與採收、挑選龍眼以及古法烘焙龍眼乾完整過程，尤其烘焙過程繁複，需生火慢燻、脫粒、翻焙再以龍眼木煙燻，學童深刻感受「感動到會痛哭流涕的龍眼乾」，認識農業生態、體會農民辛勞。

    體驗活動10日在桃源社區惠植農場果園舉行，學童先學習拿剪刀採收龍眼，每一顆還要挑選過、確保最佳品質，接著進行烘焙，每個步驟都驚喜連連、有豐富收穫。

    學生林晉峰說，看到龍眼乾從果實到手上成品，才知道農夫真的很辛苦；學生王俞如表示，這次真的體驗到什麼是被煙燻到痛哭流涕的龍眼乾，才知道龍眼乾真是得來不易；學生鍾秉毅說，原來龍眼乾製作這麼複雜，我要好好感恩食物。

    桃源社區發展協會理事長張茂軒說，國產龍眼非常適合製作成龍眼乾，不僅能延長保存期限，也能穩定農民收益，然而傳統古法烘焙過程繁複，雖可以呈現獨特香氣，但大約3台斤的鮮果才能烘焙1台斤帶殼龍眼乾，整個過程耗時5至7天，製作者還要忍受柴木煙燻眼睛的辛苦，他打趣古法龍眼乾會讓人「感動到痛哭流涕」，足見手工製作的用心與魅力。

    桃源國小校長林志偉說，食農教育是學校教育重要核心，希望孩子透過實地體驗掌握農作技能，並建立愛鄉土、認同在地的價值觀，看到孩子們在果園裡專注學習、彼此合作，令人欣慰。

    桃源國小學童體驗採收龍眼，充滿喜悅。（圖由桃源國小提供）

    桃源國小學童體驗採收龍眼，充滿喜悅。（圖由桃源國小提供）

    學童體驗挑選、修剪龍眼。（圖由桃源國小提供）

    學童體驗挑選、修剪龍眼。（圖由桃源國小提供）

