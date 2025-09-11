為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    新營就業中心中秋徵才 4場釋出逾160職缺

    新營就業中心9月舉辦4場徵才活動，祝福求職民眾在秋節前順利找到理想工作。（圖由新營就業中心提供）

    2025/09/11 09:37

    〔記者王涵平／台南報導〕新營就業中心中秋徵才，9月舉辦4場徵才活動，提供超過160個工作機會，祝福求職民眾在秋節前順利找到理想工作。

    勞動部勞動力發展署雲嘉南分署新營就業中心邀集8家企業，涵蓋餐飲、藥品、食品、製造業、科技業等業別，包括生達化學製藥、爭鮮公司、群創光電、統一超食代、統奕包裝、官田鋼鐵、旗勝科技、台灣黑輪伯食品等知名企業。

    提供餐飲門市人員、各類工程師、包裝員、技術員、品檢員、倉管員、工務專員、總務專員、生產組長、業務助理、食品技師、微生物分析員、MIS人員、資材採購專員、堆高機操作員等工作機會，滿足不同專長與興趣的就業需求。超過半數職缺起薪達30K以上，統一超時代開出最高薪48K徵求工務專員，首度進駐台南溪北地區的爭鮮PLUS則釋出20個兼職職缺。

    4場徵才9月15日9時30分起生達化學製藥單一徵才共20個職缺，地點在生達製藥。9月16日9時起爭鮮PLUS單一徵才，在新營就業中心，共20個職缺。

    9月18日9時起麻豆聯合徵才，在麻豆區公所3樓，共5家廠商，提供108個職缺。9月26日9時30分起在台灣黑輪伯食品單一徵才，共14個職缺。

    新營就業中心主任陳續文表示，現場提供婦女再就業、55就業獎勵等多項專案說明，有機會獲得3至6萬元就業獎勵金。

