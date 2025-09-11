為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    北眺福隆、南望北方澳 宜蘭歸日之丘景區10月完工

    宜蘭壯圍永鎮歸日之丘遊憩區，2層樓高建物採大面積玻璃環繞，可將無敵海景盡收眼底，不僅能欣賞龜山朝日，更可北眺福隆、南望北方澳。（記者王峻祺攝）

    2025/09/11 09:13

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處去年在宜蘭壯圍永鎮海濱公園投入3千多萬元，打造永鎮歸日之丘遊憩區，2層樓高建物採大面積玻璃環繞，可將無敵海景盡收眼底，不僅能欣賞龜山朝日，更可北眺福隆、南望北方澳，預計10月完工，目前辦理委外招標作業。

    歸日之丘遊憩區是宜蘭海岸區域發展計畫一部分，東北角風管處有意串聯永鎮與壯圍遊客中心及大福觀景台等景點，打造具國際特色旅遊廊道，去年9月動工，歷經1年工時趨近完工。

    近日建物外觀曝光獲讚許，融合永鎮特殊地形地貌與生態自然形貌的設計，具獨特美感與藝術氛圍，將成為壯圍新地標，除特色建物吸睛外，東北角風管處也一併提升周邊停車環境及綠美化工程，更串聯濱海自行車道，盼能促進壯圍觀光產業發展及收入。

    宜蘭縣壯圍鄉長沈清山說，工程進度順利，不僅取得道路通行權，電管、自來水管也開挖完成，2層樓建物空間舒適，還有大面積落地窗玻璃，清晨時分不僅能欣賞蘭陽八景之首「龜山朝日」，天氣晴朗時往北還能看到福隆，往南眺望北方澳。

    東北角風管處表示，永鎮歸日之丘1樓主要規劃提供旅遊諮詢、鐵馬驛站、公廁等服務設施，2樓則將委外經營餐飲咖啡等，目前已公告招標，歡迎具觀光旅遊經驗，並有公司登記業者投標，年租金新台幣40萬元，9月22日截止。

    歸日之丘位於永鎮海濱公園內，從台2線濱海公路的永鎮廟旁坡道上行約3、4分鐘即可抵達，遼闊海景風光和綿延沙灘，是吸引遊客造訪的主要特色，往北不久可到網紅打卡景點「大福觀海旭日平台」，往南則是知名壯圍沙丘生態園區。

    宜蘭壯圍歸日之丘遊憩區預計10月完工，可眺望龜山島。（記者王峻祺攝）

