    生活

    高壓偏強持續悶熱 賈新興：菲東下週有熱帶擾動發展趨勢

    賈新興指出，預估未來10天天氣持續高溫悶熱、午後有雷陣雨。不過目前預估下週二至下週三於菲東外海有熱帶擾動發展的趨勢。另在21日有受低壓帶偏東北風影響的機率。（圖擷自臉書）

    2025/09/11 09:14

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕近期太平洋高壓偏強，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，預估未來10天天氣持續高溫悶熱、午後有雷陣雨。不過目前預估下週二至下週三於菲東外海有熱帶擾動發展的趨勢。另在21日有受低壓帶偏東北風影響的機率。

    賈新興發文分享未來10天的天氣重點，指近期太平洋高壓仍偏強，天氣持續高溫悶熱、午後有雷陣雨。明天午後西半部有局部短暫陣雨，宜花亦有零星短暫雨。週六午後桃園以南山區及彰化以南有局部短暫陣雨，宜花亦有零星短暫雨。週日午後西半部有零星短暫陣雨。下週一午後桃園以南有局部短暫陣雨。

    至於下週二清晨，花東沿海至鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨，午後山區有零星短暫陣雨。下週三午後山區有零星短暫陣雨。下週四午後包含山區、高屏及宜花有零星短暫陣雨。下週五午後桃園以南有局部短暫陣雨，宜花亦有零星短暫雨。下週六在台南以南沿海有零星短暫雨，午後各地也有短暫陣雨。

    賈新興指出，觀察AIFS（歐洲中期天氣預報中心研發的人工智慧氣象預報系統）預測下週二至下週三（16日至17日）於菲律賓東方外海有熱帶擾動發展的趨勢。另根據歐洲模式顯示，預估21日有受低壓帶偏東北風影響的機率。

    賈新興發文分享未來10天的天氣重點，指近期太平洋高壓仍偏強，天氣持續高溫悶熱、午後有雷陣雨。（圖擷自YouTube）

    熱門推播