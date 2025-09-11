台北城市路跑賽14日登場， 凱道及新生高架等路段分時封閉。（記者劉慶侯翻攝）

2025/09/11 08:30

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市政府體育局、中華民國路跑協會及中華民國文化休閒運動協會，訂於9月14日（星期日），在北市凱達格蘭大道等道路辦理「2025 Panasonic Taipei City Run台北城市路跑賽」，北市警察局將實施交通管制，禁止車輛通行。

台北市警局表示，相關交通管制資訊為：

一、9月13日23時至9月14日12時：管制凱達格蘭大道（重慶南路至公園路）、懷寧街（寶慶路至貴陽街）全線車道。

二、9月13日23時至9月14日9時：管制凱達格蘭大道（公園路至中山南路）全線車道。

三、9月14日管制路段及時間：

（一）4時至7時30分：管制新生高架道路南往北全線車道。

（二）4時至8時：管制新生高架道路北往南全線車道。

（三）5時20分至7時：管制公園路（襄陽路至貴陽街）全線車道。

（四）5時20分至7時30分：管制仁愛路1至2段（中山南路至金山南路）中間車道（含公車專用道）、中山南路（景福門圓環路段）圓環內側車道。

（五）5時50分至6時30分：管制仁愛路1至2段（林森南路至金山南路）北側慢車道。

（六）5時20分至7時：管制金山南路1段（仁愛路至新生高架入口）南往北內側2線車道。

（七）5時20分至7時30分：管制金山南路（新生高架出口至仁愛路）北往南內側3線車道。

北市交通大隊表示，活動期間，用路人應避開交通管制路段，提前改道行駛，規劃改道動線如下：

一、「凱達格蘭大道東西向車流」請改道行駛貴陽街或愛國西路。

二、「仁愛路東往西方向車流」請改道行駛仁愛路南側慢車道、愛國東路或忠孝東路。

三、「欲穿越仁愛路及景福門圓環之南、北向車流」請改道行駛金山南路（南往北）、重慶南路。

四、「原新生高架道車流」請改道行駛新生北路、中山北路。

活動期間賽道沿線實施交通管制，禁止車輛通行，管制範圍內的公車候車處暫停服務，民眾如欲查詢公車改道路線，請利用北市公共運輸處網站查詢相關資訊。為維護道路交通安全與順暢及減少用路人因交通管制造成之不便，該局籲請用路人留意收聽警察廣播電台路況插播，並遵守各路口執勤員警及義交人員指揮、疏導，共同維護交通安全與秩序。

