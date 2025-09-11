為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    防制家庭暴力 竹縣成果展明起5天在竹北遠百登場

    防制家庭暴力，新竹縣防暴成果展明起5天在竹北遠百登場。（記者黃美珠攝）

    防制家庭暴力，新竹縣防暴成果展明起5天在竹北遠百登場。（記者黃美珠攝）

    2025/09/11 08:34

    〔記者黃美珠／新竹報導〕家庭暴力零容忍！新竹縣政府明天（12日）起連續5天，在竹北遠東百貨7樓客家古厝舉辦「紫社力量ｘ區離暴力」家暴防治月X社區成果展，明天的開幕活動將以互動方式宣導防暴觀念，進而揭露縣內26個社區推廣防制性別暴力的初級預防亮點成果，希望藉此提升鄉親反暴力意識，大家一起來實踐「零暴力‧零容忍」的城市願景。

    縣府社會處長陳欣怡說，這次活動規劃3大展區做社區防暴成果的展現，「北區資深組」展示的是新埔、竹北以及新豐3個鄉鎮的社區經驗。

    其中，新埔南平社區發展協會用客家文化三腳採茶戲演繹防暴觀念，用淺顯易懂的方式傳達防制家庭暴力與老人保護議題，今年因此獲得衛福部「第1屆紫絲帶社區認證」。

    「南區資深組」則是展現寶山、芎林、竹東以及橫山4個鄉鎮執行防暴計畫推動的成效，並持續推廣預防觀念；「新銳組」則是尖石、五峰2鄉新加入後實際預防暴力推廣計畫的成果。期間除前述靜態展，本週末（13、14日）也安排了防暴宣講、音樂演出等。

    陳欣怡說，家庭暴力不再只是家務事，需要官方和社區一起公私協力，透過社區鄰里發揮影響力，使家庭暴力預防融入且深化到基層每一個家庭的日常生活去，才能真正打造祥和的社會。

