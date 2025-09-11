為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    女子埃及旅遊花500美元購香精 燭台爆裂險釀火災

    陳姓女子到埃及旅遊購買當場知名的香精公司購貢香精，附贈薰香用燭台。（汪姓民眾提供）

    陳姓女子到埃及旅遊購買當場知名的香精公司購貢香精，附贈薰香用燭台。（汪姓民眾提供）

    2025/09/11 08:21

    〔記者張協昇／南投報導〕南投汪姓、陳姓女子今年4月參加埃及旅行團，分別花了500美元向當地知名香精公司購買香精組禮盒，附贈聲稱是水晶製成的燭台，未料陳女使用時燭台爆裂，經汪女協助向旅行品質保障協會申訴，證實該燭台是玻璃製品，但商家僅願意再提供1只新燭台，不願退款，汪女2人不滿，呼籲民眾到埃及旅遊要小心，勿聽信商家銷售話術，遭誘導購買。

    汪姓女子向本報投訴，今年4月18日偕陳女等人參加某旅行社的埃及團，到旅行社安排位於開羅的金老鷹香精店購買香精，該店販售包括催情香精等多達51種品項，由於當時商家強調他們的香精不含酒精，且可以直點使用贈送的水晶燭台做為薰香使用，並現場示範，2人各花了500美元購買薰衣草香精組禮盒。

    未料陳女回國後，於7月首次依照商家說明使用，就發生燭台爆裂事件，當時香精約倒入8分滿，燭台大約點5分鐘左右就爆裂，濺出的火星並點燃毯子，險釀火災，幸好沒人受傷。

    汪女強調，接受新燭台，無異再次承受風險，且當時店家未提供收據，在調處會議中旅行品質保障協會要求旅行社需改善注意此事，由於國人到埃及旅遊，幾乎都會被帶往這處購物站，呼籲民眾要小心。

    旅行社對記者詢問此事不做回應，但在調解回覆函指出，埃及商家示範操作時已說明燭台為贈品，且是水晶「玻璃」，並非純水晶，並無誘導購買情事，事後也積極與商家協調，商家只願意再提供1只新燭台，依指示操作無風險之虞。

    南投汪姓民眾表示，埃及香精相當有名，國人到埃及旅遊都會被帶到標榜國營的香精公司購買香精。（汪姓民眾提供）

    南投汪姓民眾表示，埃及香精相當有名，國人到埃及旅遊都會被帶到標榜國營的香精公司購買香精。（汪姓民眾提供）

    陳姓女子到埃及旅遊購買香精，使用附贈的燭台爆裂起火燃燒，波及毯子。（汪姓民眾提供）

    陳姓女子到埃及旅遊購買香精，使用附贈的燭台爆裂起火燃燒，波及毯子。（汪姓民眾提供）

    陳姓女子到埃及旅遊購買香精，使用附贈的燭台爆裂起火燃燒。（汪姓民眾提供）

    陳姓女子到埃及旅遊購買香精，使用附贈的燭台爆裂起火燃燒。（汪姓民眾提供）

