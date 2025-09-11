南鐵地下化後「都市縫合」 化身巨型綠園道有2公里長「空中走廊」

南鐵綠園道「空中廊道」設計模擬圖。（圖擷自仲觀聯合建築師事務所「南鐵園道空間設計」）

2025/09/11 08:19

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市區鐵路地下化後，原有地面鐵道將化身為5.5公里的線狀綠園道，串聯交通、休憩與歷史文化，成為台南日常的新風景。其中，從台南車站到林森通勤站規劃一條長達2公里的「空中廊道」，讓人行與自行車動線抬升分流，打造都市百年縫合的重要象徵。

台南鐵路地下化預計2026年底通車，綠園道將斥資23.9億改造，目標2027年底開工。「綠園道」案委託林洲民建築師團隊進行設計監造，規劃期程2年、施工期程4年。整體工程將釋出約18.82公頃園道面積，並以「都市縫合」為核心理念，消弭鐵道長年造成的東西區隔，營造新的城市紋理。市長黃偉哲表示，園道設計不僅改善交通，更融入人本交通、居住正義與生態滯洪概念，透過「都市風廊」提升自然通風降溫，讓台南成為宜居的綠色城市。

設計規劃亮點包括空中廊道：從台南車站至林森通勤站，高架步道結合自行車道，跨越林森路等交通幹道，提升通勤效率並增加綠化與遮蔭；歷史與文化串聯：沿線將設置「看火車公園」、「鐵道文化公園」、「歷史軸線空間」等區段，並展示糖漏、大北門城垣、轉車台等考古遺構，融合府城文化記憶；綠色與生態設計：串聯水綠網絡，規劃親水空間、雨水花園、生態滯洪池與透水鋪面，兼顧都市發展與低碳韌性。

林洲民指出，這條綠廊道將使被縱貫鐵路分隔的城市肌理重新癒合，促進區域均衡發展，也呼應台南3百年來的都市演進。未來不僅是交通廊道，更是結合生活、文化、休閒的城市新舞台。

為讓民眾深入了解規劃，同時配合2025台南國際建築3年展，9月14日舉辦論壇「台南府城的百年縫合—巨型綠園廊道計畫」，由林洲民建築師主講，地點在台南市美術館2館跨域展演廳。

台南鐵路地下化後的都市縫合及圓環改造，在建築三年展中說明理念。（圖擷自黃偉哲臉書）

南鐵地下化工程預計2026年底完工。（記者洪瑞琴攝）

未來南鐵綠園道將規劃「空中廊道」，提供行人與自行車悠遊空間，俯看城市風情。（記者洪瑞琴攝）

