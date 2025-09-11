為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    汐止虎斑貓受傷倒臥路旁 緊急治療後成功找到新家

    汐止區茄冬路有隻白底虎斑貓疑似車禍癱臥路旁，經動保處帶回治療後已經成功被認養。（新北市動保處提供）

    2025/09/11 07:49

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市動物保護防疫處日前接獲熱心民眾通報，汐止區茄冬路有隻白底虎斑貓疑似車禍癱臥路旁，動保處表示，獲報後立刻派員將貓咪帶回毛寶貝醫療中心進行檢傷醫療，發現白底虎斑貓全身癱軟、左眼角及左下頷部位有傷口、X光檢查下可見雙前肢掌骨有斷裂傷，應為高空摔落或車禍所造成，經過緊急治療及加強肢體復健後已恢復健康，並被由汐止居民蔣小姐認養。

    動保處獸醫師李建沛表示，毛寶貝醫療中心傷病動物案例顯示，貓咪常因為高空摔落、車禍而造成不同程度的傷害，以顏面受創及肢體骨折居多，若胸腔受創嚴重造成橫膈破裂，則須緊急進行手術治療，此案虎斑貓前肢掌骨斷裂及臉部受創，經過復健治療後已回復行走及跳躍功能。

    動物之家也轉述蔣姓飼主說法指出，聽到虎斑貓受傷治療及復健的情況，對於牠之前的遭遇感到心疼，一定會注意家裡的環境設施，避免貓咪再次受傷。

    動保處補充，民眾如遇需救援的動物，可撥打「1959」動保專線或動保處24小時通報電話02-29596353報案，動保處設有毛寶貝醫療中心，可提供收容安置及醫療照護，動保處也鼓勵民眾到各公立動物之家認養動物，認養犬貓可享免費醫療諮詢、疫苗注射等服務，詳細資訊可上動保處官網或「新北市動物保護防疫處」粉絲專頁查詢。

