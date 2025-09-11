09/11 各報重點新聞一覽

總統賴清德昨出席自由時報主辦的「2025國家安全與經濟韌性論壇」，致詞時揭示台灣國安韌性4大面向：供應鏈、數位通訊、全社會防衛及經濟。（記者廖振輝攝）

2025/09/11 06:42

自由時報

供應鏈、數位通訊、全社會防衛及經濟 賴：4大面向 保台灣國安韌性

總統賴清德昨出席自由時報主辦的「二○二五國家安全與經濟韌性論壇」。他致詞時揭示台灣國安韌性四大面向，包含供應鏈、數位通訊、全社會防衛及經濟，其中政府正推動多層次網路建設與防護，並尋求建置「主權衛星」，確保任何時刻都能數位通訊不斷鏈；經濟面則需金融單位「雨天不收傘」，協助中小微型企業因應對等關稅，繼續往前走。

詳見供應鏈、數位通訊、全社會防衛及經濟 賴：4大面向 保台灣國安韌性。

台積電1225元 台股25192點 同創新高

在全球晶圓代工龍頭台積電創下一二二五元的新天價帶動下，推升台股指數同步創下新高，終場大漲三三七．四一點、以二五一九二．五九點作收，成交量逾五四○○億元；而外資連日買超也推升新台幣匯率近期表現強勢，昨終場升值○．七分、收在三十．三一元，連續五個交易日收漲，累計升值四．一八角，股匯雙揚。

詳見台積電1225元 台股25192點 同創新高。

1千元金門遊廈門 成冤大頭 帶進特產店購物 疑強迫買高價品

金門出現赴廈門千元低價旅遊團，旅客疑被強迫消費，在「特產店」刷卡買下高價乳膠床墊，感覺被當「冤大頭」。交通部觀光署表示，已接獲檢舉調查中，若違法屬實，將依法裁罰。招攬者若未持有合法旅行社執照，最高可處兩百萬元罰鍰；若合法持照，卻有強迫旅客購物情事，最高可處五萬元罰鍰。

詳見1千元金門遊廈門 成冤大頭 帶進特產店購物 疑強迫買高價品。

聯合報

興達電廠爆炸 用電拉警報 除役大林備用機上線

高雄興達火力發電廠前晚爆炸起火，造成地方恐慌及安全疑慮，台電董事長曾文生昨證實是新建燃氣複循環機組新二｜二號氣渦輪機天然氣加熱器的下游管線「法蘭」洩漏天然氣，導致爆炸起火，洩漏原因仍待調查。

詳見興達電廠爆炸 用電拉警報 除役大林備用機上線。

中美防長視訊通話 董軍：以台制華必挫敗

中共九三閱兵剛落幕，中國大陸國防部長董軍九日晚間應約與美國國防部長赫塞斯視訊通話。董軍在通話中表示，兩軍關係應基於平等尊重與和平共處，並警告任何「以武助獨」、「以台制華」或外部干涉中國的行徑都將挫敗。赫塞斯說，美國不尋求與中國衝突，但會堅決維護在亞太地區的利益。

詳見中美防長視訊通話 董軍：以台制華必挫敗。

中國時報

興達爆炸 全台供電警戒10天

全國進入10天供電警戒期！興達電廠新2號機因測試氣爆，拖累新1號機遭高雄市政府勒令安檢，因新1號機已列入供電調度，夜間備轉容量因此掉到3％接近限電區風險，台電大為緊張，昨發出「電力系統警戒運轉令」，部分電廠超載發電，並動用3部緊急備用機組、核二、核三輕柴油備用機，加上啟動「需量競價」高價向企業買電，急電台積電自開柴油發電機救援，最終把備轉率拉到8％，度過警戒第一天。

詳見興達爆炸 全台供電警戒10天。

捍衛地方財源 盧秀燕籲中央放下屠刀

新版《財劃法》上路，財政部8月底公布明年度統籌分配款試算金額，部分縣市不增反減，明年預算編列困難。台中市長盧秀燕10日號召15個非綠執政縣市首長北上為地方財政發聲。盧秀燕呼籲中央放下大砍地方補助的屠刀，以民為念；台北市長蔣萬安直言，這次站出來就是要地方包圍中央，爭取地方自治的主體性，不能處處受制於中央、看中央的臉色。

詳見捍衛地方財源 盧秀燕籲中央放下屠刀。

在台積電1225元的新天價帶動下，台股指數終場大漲337.41點、以25192.59點作收，同步創下新高。（中央社）

金門地區出現千元低價廈門旅遊團，有違法強迫消費、非法攬客嫌疑。圖為小三通示意圖，圖中人物與新聞事件無關。（資料照）

