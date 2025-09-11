今北市恐有38度極端高溫 氣象專家：週末太平洋高壓再增強

氣象專家林得恩指出，今天白天台北市有攝氏38度極端高溫出現的機會，沒下雨時感受較為悶熱。（圖擷自臉書林老師氣象站）

2025/09/11 07:25

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署稱，今天（11日）各地大多為多雲到晴，清晨北部地區有局部短暫陣雨或雷雨。氣象專家林得恩指出，今天各地高溫悶熱，台北市可能出現攝氏38度極端高溫；今天至週日（14日）為多雲到晴，午後或有短暫雷陣雨。

林得恩今天在臉書粉專「林老師氣象站」發文表示，今天至週六（13日），天氣受太平洋高壓逐漸增強影響，台灣各地為多雲到晴，午後西半部地區及其它山區會有局部短暫雷陣雨。

林得恩說，週日太平洋高壓還要再增強，午後降雨範圍縮小、降雨延時縮短、降雨強度也減弱，大台北、南部地區及其它山區會有零星短暫雷陣雨機會。

林得恩補充，沒下雨時感受較為悶熱，今天白天台北市有攝氏38度極端高溫出現的機會；新北市、雲林縣、台南市、高雄市及屏東縣高溫則有連續出現攝氏36至37度的機會；其餘各地高溫普遍可以來到攝氏33至36度之間。

林得恩提醒，戶外活動請做好防曬，並多補充水分、避免熱傷害。

