高溫上看36度！西半部午後有雷陣雨

氣象署表示，今天各地高溫普遍32至35度，大台北地區及中南部內陸或有局部36度左右或以上高溫。（資料照）

2025/09/11 06:26

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今天（11日）各地大多為多雲到晴，清晨北部地區有局部短暫陣雨或雷雨；中午過後在西半部地區及其他山區亦有局部短暫雷陣雨。

氣象署今天凌晨4時40分發布大雨特報稱，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，新北市及台北市山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風；上午7點解除大雨特報。

請繼續往下閱讀...

溫度方面，各地高溫普遍32至35度，其中在大台北地區及中南部內陸有局部36度左右或以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強。離島天氣方面，澎湖多雲時晴，氣溫27至32度；金門多雲時晴，氣溫27至32度；馬祖晴時多雲，氣溫27至32度。

適逢年度大潮，彰化至嘉義及花蓮沿海在漲潮期間水位偏高，可能發生海水倒灌，沿海低窪區域請注意排水不易、局部淹水現象。

空氣品質方面，竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

週五（12日）、週六（13日）各地為多雲到晴，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，東南部地區及恆春半島亦有零星短暫陣雨。

下週日（14日）至週二（16日）各地為多雲到晴，午後大台北、南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，下週一（15日）、週二東南部地區及恆春半島亦有零星短暫陣雨。

下週三（17日）東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 32 ~ 39 31 ~ 41 32 ~ 38 28 ~ 38

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法