晴時多雲

自由電子報
自由影音
    首頁　>　生活

    聘用義交守護永仁高中師生通行安全 朱正軒媒合資助經費

    民進黨市議員朱正軒（右）媒合營造公司，捐助永仁高中義交經費。（永仁高中提供）

    2025/09/11 00:21

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南永仁高中鄰近平實園區，周邊開發案激增，陸續進行立體停車場、新興住宅，以及道路改善等工程，砂石車與大型機具進出頻仍，現已開學，嚴重影響師生通行安全，校用聘用義交人員於尖峰時段執勤，但經費要自籌，有短缺之虞，民進黨市議員朱正軒媒合營造公司金援，10日正式捐贈。

    永仁高中透過警方的協助，前年起聘用具指揮專業能力的義交人員，於上、下學時段執勤，有效確保師生出入安全，只是每到開學前，就得為經費來源大傷腦筋。

    校長余月琴說，義交每年費用逾30萬元，雖積極向社會各界募集，仍時常面臨資源短缺的挑戰，恐影響後續聘任。

    除了朱正軒媒合兆子星營造工程的15萬元，永仁高中家長會副會長藍天寶也出手幫忙，由福德祠贊助7.5萬元，加上社區各界的慷慨解囊，以及校內師長的樂捐，共同挹注義交基金，一解燃眉之急。

    余月琴說，學校位於永康忠孝路，為連接市區與工業區的要道，但只有單線雙向，而上、下學尖峰時段，交通流量大，常有人車混行，險象環生。

    余月琴提到，鑒於附近工程尚未完成，交通安全維護仍須持續投入資源，為籌措執勤經費，校方將於9月20日親職座談日辦理「守護你我愛地球」跳蚤市場義賣活動，歡迎大家共襄盛舉。

    圖
    圖
