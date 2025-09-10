為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    大膽島戰役75週年 業者推「勇闖大膽島」健走體驗戰鬥餐

    今年是金門大膽島戰役75週年，旅遊業者推出「勇闖大膽島—戰地健走趣」創舉。（記者吳正庭攝）

    2025/09/10 22:06

    〔記者吳正庭／金門報導〕今年是大膽島戰役75週年，金門旅遊業者今天推出「勇闖大膽島—戰地健走趣」創舉，活動期間乘船到登島每人只要500元。業者楊漢威說，希望透過結合「全民運動」、「戰地文化」，將最前線的大膽島轉化為全民健走的舞台，一步一腳印，更能親身體驗國軍守島艱辛，體會這片土地曾經烽火的歷史印記。

    平尚國際公司董事長楊漢威說，希望透過「戰地健走」傳遞3個核心價值：讓不同年齡層都能參與的「全民運動」，透過軍事遺跡感受守島精神的「文化教育」，讓家庭、青年、長者一起健走，建立世代連結的「社會凝聚」功能。

    他說，未來除繼續以金門為核心，發展具有國際競爭力的海洋觀光品牌；也將持續深耕「藍色公路」航線，夜遊金門大橋，親子海釣、結合水域遊憩、島嶼生態與軍事文化，打造多元旅遊體驗，同時導入智慧科技與創新行銷，推動AR導覽、文創商品及青年導向的旅遊活動。

    業者吳嘉將說，為讓上島遊客體會當年國軍在艱困條件下戍守大膽島的伙食現場，將推出以麵疙瘩、豬肉罐頭與酸菜搭配3款特色醬料的「大膽戰鬥餐」，這不僅是一份伙食，更是一段烙印在老兵心中的孤島記憶。

    「勇闖大膽島」9月30日至10月11日止，除逢星期1島休，其餘天天開放，預計800個名額，每人繳交500元包括船費在內的報名費，健走路程約2公里，9月12日起受理報名。

    金門旅遊業者楊漢威（左二）宣布推出「勇闖大膽島—戰地健走趣」活動，行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允（左一）、縣府觀光處副處長何桂泉（右三），圓頭牧場負責人薛承琛（右二）到場共襄盛舉。（讀者提供）

    今年是金門大膽島戰役75週年，旅遊業者趁推出「勇闖大膽島」活動，也推薦戰地特色美食。（讀者提供）

    業者為讓上島遊客體會當年國軍在艱困條件下戍守大膽島的伙食現場，將推出以麵疙瘩、豬肉罐頭與酸菜搭配3款特色醬料的「大膽戰鬥餐」。（記者吳正庭攝）

