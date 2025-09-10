週四炎熱大台北、中南部飆36度 午後慎防短暫雷陣雨

週四（10日）各地多雲到晴，但午後西半部及山區仍防雷陣雨。（資料照）

2025/09/10 22:13

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週四（11日）各地多雲到晴，但午後西半部及山區仍防雷陣雨，高溫普遍落在32到35度，大台北與中南部局部可飆破36度，紫外線指數幾乎全台達「過量級」，民眾外出務必注意防曬並攜帶雨具備用。

中央氣象署預報，週四各地大多為多雲到晴，中午過後在西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，請留意午後天氣變化，外出建議攜帶雨具以備不時之需。氣象署也提醒適逢年度大潮，彰化到嘉義及花蓮沿海可能海水倒灌，沿海低窪區域請注意排水不易、局部淹水現象請避免在海岸、港口、潮間帶等區域逗留。

請繼續往下閱讀...

溫度方面，各地高溫約32到35度，其中，大台北、中南部地區有局部36度以上高溫發生的機率，離島氣溫皆為27到32度，中午前後紫外線偏強，戶外活動請注意防曬並多補充水分。

至於未來幾天的天氣變化，天氣風險公司指出，週五到週末（12日～14日）高壓勢力在增強，台灣來到高壓脊西側，底層環境風向由偏東風轉東南風，持續維持晴午後多雲有短暫陣雨或雷雨天氣，不過受到東南風沉降作用，大台北地區及西半部高溫仍明顯，局部有36度左右高溫。

紫外線指數方面，週四除連江縣為「高量級」，其餘縣市皆為「過量級」。

空氣品質方面，週四環境風場為偏東風，西半部擴散條件稍差，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

溫度方面，各地高溫約32到35度，其中在大台北、中南部地區有局部36度以上高溫發生的機率，離島氣溫皆為27到32度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，週四除連江縣為「高量級」，其餘縣市皆為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週四竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。（擷取自空氣品質監測網）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法