為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    週四炎熱大台北、中南部飆36度 午後慎防短暫雷陣雨

    週四（10日）各地多雲到晴，但午後西半部及山區仍防雷陣雨。（資料照）

    週四（10日）各地多雲到晴，但午後西半部及山區仍防雷陣雨。（資料照）

    2025/09/10 22:13

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕週四（11日）各地多雲到晴，但午後西半部及山區仍防雷陣雨，高溫普遍落在32到35度，大台北與中南部局部可飆破36度，紫外線指數幾乎全台達「過量級」，民眾外出務必注意防曬並攜帶雨具備用。

    中央氣象署預報，週四各地大多為多雲到晴，中午過後在西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，請留意午後天氣變化，外出建議攜帶雨具以備不時之需。氣象署也提醒適逢年度大潮，彰化到嘉義及花蓮沿海可能海水倒灌，沿海低窪區域請注意排水不易、局部淹水現象請避免在海岸、港口、潮間帶等區域逗留。

    溫度方面，各地高溫約32到35度，其中，大台北、中南部地區有局部36度以上高溫發生的機率，離島氣溫皆為27到32度，中午前後紫外線偏強，戶外活動請注意防曬並多補充水分。

    至於未來幾天的天氣變化，天氣風險公司指出，週五到週末（12日～14日）高壓勢力在增強，台灣來到高壓脊西側，底層環境風向由偏東風轉東南風，持續維持晴午後多雲有短暫陣雨或雷雨天氣，不過受到東南風沉降作用，大台北地區及西半部高溫仍明顯，局部有36度左右高溫。

    紫外線指數方面，週四除連江縣為「高量級」，其餘縣市皆為「過量級」。

    空氣品質方面，週四環境風場為偏東風，西半部擴散條件稍差，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

    溫度方面，各地高溫約32到35度，其中在大台北、中南部地區有局部36度以上高溫發生的機率，離島氣溫皆為27到32度。（擷取自中央氣象署網站）

    溫度方面，各地高溫約32到35度，其中在大台北、中南部地區有局部36度以上高溫發生的機率，離島氣溫皆為27到32度。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數方面，週四除連江縣為「高量級」，其餘縣市皆為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數方面，週四除連江縣為「高量級」，其餘縣市皆為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    空氣品質方面，週四竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。（擷取自空氣品質監測網）

    空氣品質方面，週四竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。（擷取自空氣品質監測網）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播