僅90盒！9/17彰濱秀傳醫院捐血 「黑手牌」蛋黃酥相送

黑手牌蛋黃酥已不接受預約，現場則視情況，有餘額才提供讓在地人購買。（陳永聰提供）

2025/09/10 22:00

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣順興中古車行老闆陳永聰斜槓開賣的「黑手牌」蛋黃酥，中秋訂單全滿，已經不接訂單，但為了力挺彰濱秀傳醫院捐血活動例外開賣。彰濱秀傳醫院表示，9月17日不管捐血250cc或500cc，捐血就送一盒6顆蛋黃酥，買了90盒送完為止。

彰濱秀傳指出，為了讓捐血人也能有過中秋節的氣氛，特別指定購買「黑手牌」蛋黃酥，要買來送給捐血人，希望透過「蛋黃酥」的贈禮，能夠讓更多熱血人在平日站出來捐血，預計17日上午10點開始受理捐血，90盒蛋黃酥送完為止。

請繼續往下閱讀...

陳永聰說，因為蛋黃酥最重要的材料就是紅土鹹蛋黃，所以一旦預約滿單，就無法再接單。今年「黑手牌」蛋黃酥也已宣告中秋檔期滿單，已不再接受預約，除非當天有多做的數量，才會開放在地民眾來零星購買。

陳永聰強調，彰濱秀傳醫院來購買蛋黃酥要作為捐血禮，他當然要力挺，因為他有女兒也是醫護人員，深知救人第一，就是要確保不能缺血。因此，例外開賣蛋黃酥，也以優惠價來盡自己的一份小小心意，希望在祭出蛋黃酥贈禮，能夠讓平日湧現捐血人潮，把醫院買的蛋黃酥，能夠通通送光光。

黑手牌蛋黃酥今年中秋檔期訂單已滿，已不接受預約。（資料照，記者劉曉欣攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法