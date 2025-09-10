為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    風災後麻豆文旦搶手! 「台南文旦王」完售 還拜託老客戶減量買

    「台南文旦王」郭玉飛（左）、李春梅（右）夫婦和兒子一家都是種文旦高手。（記者楊金城攝）

    「台南文旦王」郭玉飛（左）、李春梅（右）夫婦和兒子一家都是種文旦高手。（記者楊金城攝）

    2025/09/10 21:28

    〔記者楊金城／台南報導〕台南麻豆文旦在丹娜絲災後只剩2成產量，市場銷路更為搶手，知名的柚園狂被客戶追貨，獲得三次文旦王、總冠軍的郭玉飛柚園只能協調客戶減少購買量，「陳老師柚園」10年不漲價，賣文旦也賣友情。

    10月6日就是中秋節，栽種面積約815公頃的台南麻豆文旦都已完成採收，文旦在辭水（消水）後柚農陸續出貨，產地價格每台斤大多在60元至120元間，微幅上漲。

    在麻豆南勢里種植7分地的柚農陳哲雄，種植文旦逾50年，柚園取名「陳老師文旦園」，是因家中有6人都任職老師；陳哲雄說，往年每分地可達5000台斤文旦產量，今年受風災後，7分地才採收5000台斤，在分級篩選確保最好的品質給客戶，最後也只有3000台斤能夠銷售，早早就被老客戶「秒殺」，如果訂購數量太多，反而拜託客戶少訂點，儘量分配給更多客戶能買到，後到的只能等明年。

    陳哲雄說，因為文旦被訂光了，近日柚園都不敢開門，就怕顧客前來買文旦，也有老客戶建議漲價，但他認為多賺那些小錢也不會變「好野（有錢）」，因此10年來都未漲價，今年災後同樣不漲價，賣柚也賣友情。

    知名的「台南文旦王」郭玉飛、李春梅夫婦文旦，在上週也宣告完售，「天王級」、「總統級」文旦尤其搶手；夫婦在南勢里栽種8分地柚園，產量不到5成，只有約2萬台斤，夫妻倆對眾多訂單也只好與老客戶溝通「減量購買」，調配給更多熟客，部分則漲價「以價制量」。

    李春梅說，風災後剩下的麻豆文旦，風味依舊，果肉軟Q、酸甘甜香氣，讓麻豆文旦在市場能夠一枝獨秀。

    10月6日就是中秋節，栽種面積約815公頃的麻豆文旦在風災後剩2成產量，都已完成採收。（記者楊金城攝）

    10月6日就是中秋節，栽種面積約815公頃的麻豆文旦在風災後剩2成產量，都已完成採收。（記者楊金城攝）

    麻豆柚農陳哲雄賣柚也賣友情，10年不漲價。（記者楊金城攝）

    麻豆柚農陳哲雄賣柚也賣友情，10年不漲價。（記者楊金城攝）

    圖
    圖
