    首頁　>　生活

    捐輔具給北市社會局身心障礙福利機構 蔡雪泥基金會拋磚引玉

    台北市蔡雪泥公益慈善基金會捐贈輔具給台北市社會局轄下身心障礙福利機構的第一兒童發展中心及陽明教養院。（台北市社會局提供）

    2025/09/10 21:11

    〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市蔡雪泥公益慈善基金會長期關注支持身心障礙者照顧與發展，今（10日）正式捐贈8種品項、20項輔具給台北市社會局轄下身心障礙福利機構的第一兒童發展中心及陽明教養院，除了捐贈站立架及溝通板等兒童輔具，也為了減少陽明教養院照顧人員負荷，捐贈全身全身垂直輪椅律動機，離床警報器、防水感應墊及移位版等。

    基金會說，希望透過實際行動，幫助身障朋友獲得更多自立的機會，也希望社會各界能持續關注並投入資源。」這次捐贈也是基金會響應台北市政府「公益台北愛心平台」的具體行動之一，展現民間力量與公部門攜手合作，共同打造更友善、包容的社會環境。

    社會局長姚淑文感謝台北市蔡雪泥公益慈善基金會的善舉，她說，輔具是提升專業服務不可或缺的資源，這次捐贈不僅是物質上的協助，更是對身障服務工作的鼓勵與支持。

    第一兒童發展中心及陽明教養院表達誠摯謝意，將善加運用這批輔具，協助服務對象獲得更好的生活照護與學習機會。

    蔡雪泥基金會期盼能拋磚引玉，鼓勵更多企業與民間團體投入公益，共同打造更友善、包容的社會環境。

    台北市蔡雪泥公益慈善基金會捐贈全身全身垂直輪椅律動機、離床警報器、防水感應墊及移位版等輔具。（台北市社會局提供）

