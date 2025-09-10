美濃農地遭盜採回填廢棄物 高市府副秘帶隊地毯式巡查

高市副祕書長張家興帶隊巡查美濃坑洞，導入科技執法防堵回填廢棄物。（市府提供）

2025/09/10 21:07

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄美濃地區近日爆發農地盜採與廢棄物回填事件，農地被挖出深達20公尺、面積逾6公頃大坑洞，回填磚瓦等建築廢棄物。高市副市長林欽榮昨率隊前往稽查，副秘書長張家興今帶隊接力執行地毯式巡查，他表示市府相關局處每週都會來，警方也導入數位科技偵查，全面防堵回填廢棄物。

張家興今率旗山警分局、旗山區公所，以及環保、農業、經發、地政等局處主管，接力稽查美濃新吉洋段、吉安段與成功段遭盜採土石案場，視察熱區農地整地規範、數位科技偵查等事前預防精進作為。

請繼續往下閱讀...

他說明，市府已啟動「密集地毯式巡查」，相關局處每週巡查盜採坑洞，以防止坑洞回填廢棄物等不法情事發生，警方除導入數位科技偵查、加強科技執法，並於必經路口增設監控器，且預防性攔截取締進出熱區大型車。

高市府說明，相關業管局處已啟動執行事前預防、事中應變及事後回復階段分工應辦事項，並於美濃、六龜、杉林、旗山等盜採熱區，嚴陣強化全面監查；跨局處聯合巡查將持續進行，並不定期運用無人機空拍偵查。

市府強調，違法盜採土石行為將「嚴查嚴辦！絕不寬貸！」會持續與檢警合作，共同查處盜採土石違法，針對坑洞回填整復，也要求施工單位將回填土方種類及數量送農業局備查，回填期間會加強派員稽查，確保農地整復完成。

高市府接連兩天對美濃坑洞展開地毯式巡查。（市府提供）

高市府對美濃坑洞展開地毯式巡查。（高市府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法