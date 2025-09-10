「台灣好行」大鵬灣琉球線人潮回流 8月創單月新高運量

大鵬灣琉球線八月運量創下單月新高。（記者陳彥廷攝）

2025/09/10 20:55

〔記者陳彥廷／屏東報導〕「台灣好行」大鵬灣琉球線2020年底開通後，越來越受歡迎，據統計，今年8月運量創下單月新高，刷新6月才剛創下的紀錄，觀光署大鵬灣國家風景區管理處（鵬管處）指出，今年除暑假7月受到雨勢影響外，各月份皆較去年有成長，年總運量可望上看25萬人次。

編號9127的大鵬灣琉球線從開辦以來，前3個整年搭乘運量是翻倍成長，從2021年的4.3萬次、2022年的8.6萬次一路成長到2023年的15.2萬次，去年漲幅雖略緩，但仍是首度突破20萬來到22.5萬次，年增人次達7.3萬次，等於每個月都較前一年多載了6000人以上。

今年也不遑多讓，前8個月較去年同期幾乎月月成長，6月首日更是「開門紅」，創下單日運量1276人次的新高，8月又因7月颱風後報復式旅遊，刷新達歷史新高的2.5萬次，至8月底總量為17萬次。

「4月起火力全開！」鵬管處指出，人潮爆發式成長，經營本線的高墾線共管中心評估後，4月以來已增班達到來、回共40班車的單日最大量，需求刺激供應，供應增加提高運量天花板，原以為6月運量已經創下新高，沒想到8月立刻就被刷新。

鵬管處官員說，大鵬灣琉球線從高鐵左營站發車至大鵬灣遊客中心，主要客群為搭乘大眾運輸的中北部遊客或外國遊客，最快50分鐘就能從左營抵達東琉線或鹽琉線船運中心，這幾年營運有成且在「台灣好行」品牌加持下獲得青睞，因此也才會出現翻倍的爆炸式成長。

