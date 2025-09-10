為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    「台灣好行」大鵬灣琉球線人潮回流 8月創單月新高運量

    大鵬灣琉球線八月運量創下單月新高。（記者陳彥廷攝）

    大鵬灣琉球線八月運量創下單月新高。（記者陳彥廷攝）

    2025/09/10 20:55

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕「台灣好行」大鵬灣琉球線2020年底開通後，越來越受歡迎，據統計，今年8月運量創下單月新高，刷新6月才剛創下的紀錄，觀光署大鵬灣國家風景區管理處（鵬管處）指出，今年除暑假7月受到雨勢影響外，各月份皆較去年有成長，年總運量可望上看25萬人次。

    編號9127的大鵬灣琉球線從開辦以來，前3個整年搭乘運量是翻倍成長，從2021年的4.3萬次、2022年的8.6萬次一路成長到2023年的15.2萬次，去年漲幅雖略緩，但仍是首度突破20萬來到22.5萬次，年增人次達7.3萬次，等於每個月都較前一年多載了6000人以上。

    今年也不遑多讓，前8個月較去年同期幾乎月月成長，6月首日更是「開門紅」，創下單日運量1276人次的新高，8月又因7月颱風後報復式旅遊，刷新達歷史新高的2.5萬次，至8月底總量為17萬次。

    「4月起火力全開！」鵬管處指出，人潮爆發式成長，經營本線的高墾線共管中心評估後，4月以來已增班達到來、回共40班車的單日最大量，需求刺激供應，供應增加提高運量天花板，原以為6月運量已經創下新高，沒想到8月立刻就被刷新。

    鵬管處官員說，大鵬灣琉球線從高鐵左營站發車至大鵬灣遊客中心，主要客群為搭乘大眾運輸的中北部遊客或外國遊客，最快50分鐘就能從左營抵達東琉線或鹽琉線船運中心，這幾年營運有成且在「台灣好行」品牌加持下獲得青睞，因此也才會出現翻倍的爆炸式成長。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播