引客連江！馬祖國際藝術島主題遊程 看展旅遊更便利

北竿發電廠展區，展出阮義忠作品「北竿1979 Matsu Beigan 1979」、一隱照明設計顧問作品「軍魂之光」（見圖）、王榆鈞聲音作品「洋放之後，轟鳴與防空洞」、驫舞劇場HORSE「時間行者」演出。（記者蔡昀容攝）

〔記者蔡昀容／台北報導〕2025馬祖國際藝術島展至11月16日，來自9國的55組藝術家作品遍布四鄉五島，旅行業者推出主題遊程，從藝術文化帶旅客探索馬祖。

今年第三屆馬祖國際藝術島作品超過50件，其中4件是國際徵件作品。作品遍布南竿島、北竿島、東引島、東莒島、西莒島，不少作品從在地議題出發，也創造國際共鳴；有藝術家與在地居民共創作品，也有作品利用發電廠、軍事據點、老宅等空間，呈現震撼人心的藝術轉譯。

交通部觀光署長陳玉秀曾受訪指出，馬祖受交通及住宿量能限制，無法大量接待遊客，但其文化、景觀極具特色，有發展高品質深度旅遊的潛力。藝術島策展單位表示，今年與觀光系統較緊密整合，如何讓旅客觀展、旅遊更便利，是未來努力方向。

長汎假期規劃「馬祖國際藝術島3日」團體主題遊程，包辦機票、船票、特色旅宿、美食。旅客可從台北或台中出發，台北出發安排「北竿進、南竿出」航班，台中出發則安排南竿往返；行程包含馬祖島際間的交通船，可前往欣賞藝術島作品。

長汎假期表示，遊程也納入馬祖經典景點，如「媽祖巨神像」、「北海坑道」戰地歷史痕跡，入住芹壁村閩式石屋老宅，品嚐林義和私宅閩東風味餐。

長汎假期指出，若選擇自由行，可透過「立榮假期」官網搜尋馬祖「機加酒」組合。為響應藝術島盛事，立榮假期提供官網限定折扣，即日起至11月16日止，結帳輸入折扣碼「2025matsu」，可享單筆訂單折抵300元優惠，限量200組。

馬祖著名景點，南竿「北海坑道」。（記者蔡昀容攝）

