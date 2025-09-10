中配帶團遊廈門強迫消費10萬？金門縣府：可找消保官投訴

金門縣傳出長者旅遊團赴中國廈門遭強迫消費，副縣長李文良率消保官王晶英表示，縣府立場是盡力維護在地鄉親的權益，若有鄉親遇到旅遊消費糾紛，可直接向消保官投訴。（記者吳正庭攝）

2025/09/10 21:02

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣傳出長者旅遊團赴中國廈門遭強迫消費，副縣長李文良今天表示，縣府立場是盡力維護在地鄉親權益，若有鄉親在中國旅遊消費糾紛，可直接向縣府消保官投訴：（082）318823轉62055。另外，帶團者疑是1位教舞蹈、人稱「馬老師」的中國配偶，縣府將清查她是否利用職務之便違法攬客。

李文良說，中央對攬客赴中旅遊早已下達「禁團令」，這樁民眾去中國旅遊花台幣1000元，疑似被強迫消費6萬、10萬元不等的事件，縣府會去了解。針對疑似帶團的中國配偶曾擔任金門社區大學的舞蹈老師，是否有利用老師身分向學生揪團，如果屬實，縣府會進一步處置。

請繼續往下閱讀...

他指出，不管是台灣本島、金門遊客到中國旅遊，或中國遊客在金門產生旅遊糾紛或消費爭議，在金門都沒有公開的管道可以對兩岸民眾伸出援手，他呼籲兩岸政府應正視並在金門建構協處機制。

李文良表示，若長輩在中國旅遊被強迫消費，不要覺得不好意思，可以直接找縣府消保官。消保官王晶英說，兩岸民眾遇有消費糾紛，記得先把相關單據留存，除可向財團法人中華民國消費者文教基金會、台灣消費者保護協會尋求協助，金門在地鄉親也可直接打電話到縣府，她會盡量提供諮詢和協助。

縣府1名資深員工說，縣府為確保消費者權益，2007年即與廈門市消保會取得共識，當時基於共同維護兩地消費者合法權益，架構維權平台，期盼金、廈政府根據過去打下的基礎，善加利用這個消費爭議申投訴機制。

相關新聞：

廈門旅遊4天1千元？長輩參團遭強迫消費10萬元買健康用品

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法