南市教師節表揚大會 謝師陪伴引領孩子綻放自信光芒

台南市舉辦教師節表揚大會，4位全國師鐸獎得獎老師與副市長葉澤山合影。（記者吳俊鋒攝）

2025/09/10 20:29

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市政府今天舉行教師節表揚大會，共863人獲獎，包含師鐸獎、全國教育奉獻獎、卓越特殊教育人員，還有服務滿20年、30年、40年的資深優良教師等，以「在你眼中，我學會了閃耀」活動主題，感謝他們守護並陪伴孩子學習成長，引領綻放自信光芒。

活動在樹谷的音樂廳舉行，副市長葉澤山主持，他提到自己公務生涯的首份工作就是小學老師，當初若沒有離開校園，今天可能坐在台下接受30年資深教師的表揚；短暫的教職，卻很值得回憶，也因為如此，更能體認教育現場第一線的辛苦。

葉澤山說，老師都是燃燒自己、照亮別人的功臣，或許教育生涯過程並無驚天動地的掌聲，但可能在很多孩子生命中，都留下了永恆的記憶；今天的表揚並非僅是一份榮耀，而是眾多市民最深的感謝與尊敬。

葉澤山表示，台南教育實力有目共睹，獲得高度肯定，在各項評比持續亮眼，2025食育力城市大調查獲教育文化第一名、遠見2025縣市長施政滿意度教育面向六都第二，今年有4人得到全國師鐸獎，推薦得獎率居六都之冠。

葉澤山感謝老師們用愛與專業，引導孩子找到自我價值、發展多元潛能、勇敢追尋夢想，師生間相伴成長、共同閃耀，是教育最動人的力量。

今天的表揚，有4位全國師鐸奬、2位全國教育奉獻奬、24位台南市師鐸奬、12位卓越特殊教育人員、31位服務滿40年、326位服務滿30年與464位服務滿20年的資深優良教師，市府感謝老師們長年為教育的付出與努力，成為陪伴孩子成長的堅實力量。

市府教育局長鄭新輝認為，隨著外在環境變遷、數位科技快速發展、少子女化家長的教育期待，教師的挑戰愈來愈高、辛苦也愈來愈大，學校教育必須超前部署做好準備，感謝所有校長與老師配合教育局的政策攜手同進，以最大的專業與熱情，持續反思與精進，讓每個孩子獲得最好的照顧與持續成長。

鄭新輝強調，南市財政雖不寬裕，但自市長黃偉哲上任以來，持續改善教師福利，包括以2.2億增置「國中每9班再增1師員額編制」、「提早發放教師考核奬金」、「調高兼行政教師不休假加班費」、「提供教師心理諮商服務」等措施，並持續爭取經費營造更優質的教育環境，如班班有冷氣、75吋觸控螢幕、水擦黑板、學校路平專案與通學步道等。

獲全國師鐸奬的是復興國中陳文財、立人國小王全興、石門國小劉珍琳與西門實小邱馨慧；教育局指出，邱馨慧以愛為根、探索為莖，實踐為果，引領學生學用合一，培育胸懷在地、放眼世界的永續公民。

獲全國教育奉獻獎的台南一中退休教師李福進致力推動以學生為本、以系統邏輯思維為核心的教育革新；服務滿40年的進學國小校長李添旺願成為巨人的肩膀，幫助孩子們看得更高更遠，成就無限可能。

台南市師鐸獎得主為永仁高中郭如育、西港國中黃新富、仁德國中盧俊邦、大橋國中何慧真、和順國中王嬿惠、安平國中何曉芬、鹽行國中胡正良、東區勝利國小黃雅貴、蓮潭國中小鄭東益、永華國小歐錫霖、官田國小徐子蔚、崑山國小陳谷易、安定區南興國小陳桂蘭、東區復興國小黃雅琳、文元國小龔詩鈴、大灣國小蘇雅慧、安順國小陳玥樺、將軍幼兒園蔡玉晏、麻豆幼兒園劉怡玲、仁德幼兒園郭淑芬。

全國教育奉獻奬除了台南一中李福進之外，還有台南二中劉天祥。

教師節表揚大會在樹谷的音樂廳舉行，由副市長葉澤山主持，他提到自己公務生涯的首份工作就是小學老師。（記者吳俊鋒攝）

台南市舉辦教師節表揚大會，副市長葉澤山頒獎。（記者吳俊鋒攝）

