消失半世紀宜蘭昔日最高學府 太平國小百歲生日邀校友傳唱校歌

2025/09/10 19:48

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣太平山是昔日台灣3大林場之一，當地1925年創辦的太平國小位處海拔2000公尺山區，曾是全縣「最高學府」，最終在1973年撤校，今年適逢學校百歲生日，校友會將舉辦「百年太平．同心相聚」同窗會，傳唱中斷半世紀的太平校歌。

太平山上的太平國小提供林場員工子弟就學，1960年代全盛時期，校內學生數超過300人，隨著伐木事業沒落，林場員工及學生數逐年減少，最後在1973年走入歷史，撤校至今已經52年。

太平國小撤校後，校址改建為太平山遊樂區遊客服務中心，過去種種僅能從老照片中追尋，太平國小校友會迎來母校創校百週年慶，今年擴大舉辦同窗會，邀請歷屆校友齊聚一堂。

73歲的太平國小校友會總幹事林蒼文，是1964年畢業的第17屆校友，他今天（10日）受訪時指出，太平山過去有太平、土場及大元等3所小學，如今3校均已撤校，太平國小百年同窗會歡迎其他2校與太平山林場員工報名參加，活動時間10月25日，地點在宜蘭縣香格里拉冬山河渡假飯店，聯絡電話：0960727123。

林蒼文說，太平國小校歌有日文版與中文版2種版本，同窗會當天將傳唱中斷半世紀的中文版校歌，一起翻開時光相簿，分享童年點滴。

太平國小全盛時期學生數超過300人。（圖由林保署宜蘭分署提供）

昔日太平國小學生與木造校舍合影。（圖由林保署宜蘭分署提供）

太平國小師生合照，右一的楊老師，後來轉往員山鄉大湖國小任教。（圖由林保署宜蘭分署提供）

太平國小提供林場員工子弟就學。（圖由林保署宜蘭分署提供）

太平山國小師生活動珍貴畫面。（圖由林保署宜蘭分署提供）

