法務部首進北一女專題演講 學子自編自導創意演出防詐騙

法務部今日首次前進北一女舉辦「守護正義不打烊—青春與正義的對話」專題演講，法務部長鄭銘謙與同學們互動。（法務部提供）

2025/09/10 20:00

〔記者王定傳／台北報導〕法務部今首次前進台北市立第一女子高級中學，舉辦「守護正義不打烊─青春與正義的對話」專題演講，透過與青年學子對話，提升年輕世代的法治觀念，共同防禦日益猖獗的詐騙手法。法務部長鄭銘謙表示，儘管法務部與北一女僅有一路之隔，卻是他首次踏入這個培育無數卓越女性、人才輩出的校園，親臨感受百年名校風華，備感榮幸與喜悅。

鄭銘謙語重心長強調，司法與正義並非遙不可及，而是與生活息息相關，應從日常中培養法治素養與正義意識；他期許同學能將所學帶回家中，與親友分享防詐知識，讓法治教育從校園擴散至家庭與社群，形成全民共同打詐的堅固防線。

法務部說，本次「青春與正義的對話」不僅是一場法治教育活動，更是為社會築起一道堅實防詐牆的起點，將持續推動相關防詐宣導，與各界攜手打造更安全的社會環境。

法務部並指出，今天活動開場，北一女學生即展現創意能量，同學們自編、自導、自演防詐騙短片，以暑假打工陷阱、網購與網路交友詐騙等貼近青年生活的主題，透過生動活潑的演繹方式，引發現場師生熱烈回響。

士林地檢署主任檢察官兼洗防辦執行秘書羅韋淵則擔任本次活動主講人，運用豐富實務辦案經驗，深入剖析詐騙集團常見手法與新興態樣，並以輕鬆互動方式，引導同學們如何在日常生活中辨識詐騙陷阱、建立法律意識。

