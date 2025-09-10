為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    法務部首進北一女專題演講 學子自編自導創意演出防詐騙

    法務部今日首次前進北一女舉辦「守護正義不打烊—青春與正義的對話」專題演講，法務部長鄭銘謙與同學們互動。（法務部提供）

    法務部今日首次前進北一女舉辦「守護正義不打烊—青春與正義的對話」專題演講，法務部長鄭銘謙與同學們互動。（法務部提供）

    2025/09/10 20:00

    〔記者王定傳／台北報導〕法務部今首次前進台北市立第一女子高級中學，舉辦「守護正義不打烊─青春與正義的對話」專題演講，透過與青年學子對話，提升年輕世代的法治觀念，共同防禦日益猖獗的詐騙手法。法務部長鄭銘謙表示，儘管法務部與北一女僅有一路之隔，卻是他首次踏入這個培育無數卓越女性、人才輩出的校園，親臨感受百年名校風華，備感榮幸與喜悅。

    鄭銘謙語重心長強調，司法與正義並非遙不可及，而是與生活息息相關，應從日常中培養法治素養與正義意識；他期許同學能將所學帶回家中，與親友分享防詐知識，讓法治教育從校園擴散至家庭與社群，形成全民共同打詐的堅固防線。

    法務部說，本次「青春與正義的對話」不僅是一場法治教育活動，更是為社會築起一道堅實防詐牆的起點，將持續推動相關防詐宣導，與各界攜手打造更安全的社會環境。

    法務部並指出，今天活動開場，北一女學生即展現創意能量，同學們自編、自導、自演防詐騙短片，以暑假打工陷阱、網購與網路交友詐騙等貼近青年生活的主題，透過生動活潑的演繹方式，引發現場師生熱烈回響。

    士林地檢署主任檢察官兼洗防辦執行秘書羅韋淵則擔任本次活動主講人，運用豐富實務辦案經驗，深入剖析詐騙集團常見手法與新興態樣，並以輕鬆互動方式，引導同學們如何在日常生活中辨識詐騙陷阱、建立法律意識。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播