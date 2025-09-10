為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    高雄總圖愛愛惹禍！曾扮家寧拍AV、翻拍超派鐵拳 正妹網紅IG消失了

    疑似在高雄市立圖書館總館拍攝AV的正妹網紅，擁有超過51萬人追蹤的IG似乎已下架。（圖翻攝自當事人X平台）

    疑似在高雄市立圖書館總館拍攝AV的正妹網紅，擁有超過51萬人追蹤的IG似乎已下架。（圖翻攝自當事人X平台）

    2025/09/10 20:28

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕近日一段疑似在高雄市立圖書館總館拍攝的國產AV，在網上掀起輿論熱議，事後女主角被起底，原來是在IG擁有逾51萬人追蹤的知名正妹網紅，有經營自己的成人平台，過去拍攝題材廣泛，還時常結合時事，吸引大批老司機追蹤。如今鬧出爭議，高雄地檢署也分案調查，當事人的IG似乎已經下架。

    網上最近瘋傳一段10多分鐘的A片，據悉原本需要付費解鎖，但被外流到公開的AV平台轉傳。拍攝地疑似為高雄總圖，概述情節就是一名癡漢躲在圖書館書架後方，偷拍一名正在看書的美女，女方發現後竟超展開帶著癡漢去廁所「激戰」。片中不僅能看到女主角在圖書館內露出，還有不少在高雄總圖內看書的民眾入鏡，引發爭議。

    沒多久女主角的身分就被曝光，原來是一名自稱「台灣臀后」，在IG擁有超過51萬粉絲、X平台也有近30萬粉的正妹網紅，除了有姣好臉蛋，平時也不吝於在社群平台分享健美好身材，還有經營成人平台Onlyfans。其作品量大且題材廣泛，而且還經常結合時事，例如她就曾翻拍過網紅Toyz與超哥發生衝突的「超派鐵拳」AV版、扮演百萬YouTuber重量級家寧、模仿今年6月紅極一時的保時捷女下車吐白色濃液等等，吸引大批老司機追蹤。

    高雄地檢署昨天（9日）表示已分案指派檢察官調查，預計近日將傳喚男、女主角到案說明，若查明確實在圖書館內進行性行為，恐觸犯《刑法》妨害風化罪「意圖供人觀覽，公然為猥褻之行為」，依法可處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金；若涉及營利行為，刑責可加重。

    如今事情鬧大，「台灣臀后」的IG似乎已經下架，點擊進去跳出「很抱歉，此頁面無法使用」的通知，但其X平台和收費平台都還是能正常瀏覽，最後一次更新時間停在9月8日。

    「台灣臀后」過去拍攝題材廣泛，還時常結合時事，包括超派鐵拳事件、家寧事件都被她翻拍成AV。（圖翻攝自當事人X平台）

    「台灣臀后」過去拍攝題材廣泛，還時常結合時事，包括超派鐵拳事件、家寧事件都被她翻拍成AV。（圖翻攝自當事人X平台）

